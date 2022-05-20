Боррель: Мы хотим избавиться от российского газа до 2027 года
Чиновник рассказал об амбициозных планах
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Евросоюз считает необходимым избавиться от зависимости от российского газа не позднее 2027 года после начала полномасштабной войны россии против Украины. Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"На сегодняшний день россия является наибольшим поставщиком газа в Европу, на нее приходится 40% нашего потребления. Мы хотим избавиться от этой зависимости до 2027 года.
Большая часть газа и нефти, которую мы импортируем из россии, будет замещена за счет возобновляемых источников, энергоэффективности и сохранения энергии. Для обеспечения количества газа, который все еще будет необходим, ЕС должен увеличить импорт из нероссийских источников.
Годами мы дискутировали о необходимости уменьшить зависимость от энергетического импорта из россии – страны, использующей энергию как политическое оружие. Мы не можем позволить себе и дальше откладывать этот шаг: мы финансируем способность кремля вести войну против Украины. Это непростая задача и потребует взаимодействия во многих аспектах, отраженных в Плане обновления европейской энергетики", - сказал высокий представитель ЕС.
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