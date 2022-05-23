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Спас Интернасьональ от поражения. Де Пена забил дебютный гол в Бразилии

Общие новости
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Уругваец начал забивать за бразильский клуб

Спас Интернасьональ от поражения. Де Пена забил дебютный гол в Бразилии

Фото: scinternacional

Новина українською

Вингер "Интернасьонала" Карлос де Пена продолжает результативно выступать в составе новой команды. 30-летний уругваец принял участие в матче 7-го тура чемпионата Бразилии с "Куябой" (1:1).

Де Пена начал поединок на скамье для запасных и появился на поле в начале второго тайма, а на 83-й минуте встречи экс-динамовец реализовал пенальти и сравнял счет.

Напомним, Де Пена перебрался в "Интернасьональ" из киевского "Динамо" в начале апреля. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Также в соглашении прописана опция возможного продления.

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В статье: Интернасьонал (Бразилия) Карлос де Пена
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