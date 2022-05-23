Спас Интернасьональ от поражения. Де Пена забил дебютный гол в Бразилии
Уругваец начал забивать за бразильский клуб
Фото: scinternacional
Вингер "Интернасьонала" Карлос де Пена продолжает результативно выступать в составе новой команды. 30-летний уругваец принял участие в матче 7-го тура чемпионата Бразилии с "Куябой" (1:1).
Де Пена начал поединок на скамье для запасных и появился на поле в начале второго тайма, а на 83-й минуте встречи экс-динамовец реализовал пенальти и сравнял счет.
Напомним, Де Пена перебрался в "Интернасьональ" из киевского "Динамо" в начале апреля. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Также в соглашении прописана опция возможного продления.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сити и Милан выигрывают чемпионаты, Барса снова уступила дома. Как прошёл последний день сезона в топ-лигах
- Примера. Вильярреал снял проклятие Барсы, Атлетико финиширует в ТОП-3
- Над Николаевом вечером были слышны взрывы
- Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet