  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Это’О организовал матч легенд на Сан Сиро. Шевченко отдал голевую и уходил под овацию болельщиков

Общие новости
(1 голосов)

Вырученные деньги пойдут на благотворительные цели

Это’О организовал матч легенд на Сан Сиро. Шевченко отдал голевую и уходил под овацию болельщиков

Скрин: youtube.com/c/profootballdigital

Новина українською

На "Сан Сиро" в Милане прошел благотворительный матч легенд, в котором приняли участие как бывшие, так и действующие футболисты.

Организатором выступил Самюэль Это’О, ныне занимающий пост главы камерунской футбольной федерации. На его призыв откликнулись Майкон, Франческо Тотти, Пиппо Индзаги, Патрик Клюйверт, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Пауло Дибала и много-много других.

Нашлось в звездной компании место и Андрею Шевченко, который хоть и не забил сам, но отметился голевой на Зеедорфа, а еще развеселил трибуны в шутку "наехал" на Фабио Галанте за его фол на Кларенсе.

После замены Андрея фанаты на "Сан Сиро" еще долго аплодировали и скандировали его имя - в Милане украинца по-прежнему обожают.

Касательно главного - благотворительности - половина вырученных денег достанется Samuel Eto'o Foundation, а другая - Slums Dunk ODV. Потратить их обещают на поддержку образования детей-спортсменов из бедных семей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Андреа Пирло Филиппо Индзаги благотворительность Самуэль+Это'О
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде