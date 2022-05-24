Это’О организовал матч легенд на Сан Сиро. Шевченко отдал голевую и уходил под овацию болельщиков
Вырученные деньги пойдут на благотворительные цели
Скрин: youtube.com/c/profootballdigital
На "Сан Сиро" в Милане прошел благотворительный матч легенд, в котором приняли участие как бывшие, так и действующие футболисты.
Организатором выступил Самюэль Это’О, ныне занимающий пост главы камерунской футбольной федерации. На его призыв откликнулись Майкон, Франческо Тотти, Пиппо Индзаги, Патрик Клюйверт, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Пауло Дибала и много-много других.
Нашлось в звездной компании место и Андрею Шевченко, который хоть и не забил сам, но отметился голевой на Зеедорфа, а еще развеселил трибуны в шутку "наехал" на Фабио Галанте за его фол на Кларенсе.
После замены Андрея фанаты на "Сан Сиро" еще долго аплодировали и скандировали его имя - в Милане украинца по-прежнему обожают.
Касательно главного - благотворительности - половина вырученных денег достанется Samuel Eto'o Foundation, а другая - Slums Dunk ODV. Потратить их обещают на поддержку образования детей-спортсменов из бедных семей.
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