Названа дата вручения Золотого мяча. С этого года вводятся новые критерии оценивания
Теперь все иначе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Названа дата вручения самой авторитетной награды в мире футбола - Золотой мяч.
Несмотря на то, что мы привыкли лицезреть церемонию в конце года, на этот раз все будет иначе. Теперь Золотой мяч будет вручаться 17-го октября.
SAVE THE DATE AND SEE YOU IN OCTOBER! ????????— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) May 24, 2022
???? @theatrechatelet - Paris#ballondor pic.twitter.com/k3LtGP5caL
Причина такого решения в изменении критериев оценки. Если ранее учитывались достижения футболиста за календарный год, то сейчас будет браться период одного сезона - с августа 2021-го по июль 2022-го.
You may already know but...— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) May 24, 2022
Less global but… much more demanding!
The process of selection for the #ballondor jury members is changing... ⤵️ pic.twitter.com/7u2foWT6Ms
Отметим, что также известна дата объявления кандидатов на награду. Это произойдет 12-го августа.
No break for the Ballon d’Or! ????☀️— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) May 24, 2022
We will see you this summer! #ballondor pic.twitter.com/PvxWc7uecc
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