Названа дата вручения Золотого мяча. С этого года вводятся новые критерии оценивания

Названа дата вручения самой авторитетной награды в мире футбола - Золотой мяч.

Несмотря на то, что мы привыкли лицезреть церемонию в конце года, на этот раз все будет иначе. Теперь Золотой мяч будет вручаться 17-го октября.

Причина такого решения в изменении критериев оценки. Если ранее учитывались достижения футболиста за календарный год, то сейчас будет браться период одного сезона - с августа 2021-го по июль 2022-го.

You may already know but...



Less global but… much more demanding!



The process of selection for the #ballondor jury members is changing... ⤵️ pic.twitter.com/7u2foWT6Ms — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) May 24, 2022

Отметим, что также известна дата объявления кандидатов на награду. Это произойдет 12-го августа.