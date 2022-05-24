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Названа дата вручения Золотого мяча. С этого года вводятся новые критерии оценивания

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Теперь все иначе

Названа дата вручения Золотого мяча. С этого года вводятся новые критерии оценивания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Названа дата вручения самой авторитетной награды в мире футбола - Золотой мяч.

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Несмотря на то, что мы привыкли лицезреть церемонию в конце года, на этот раз все будет иначе. Теперь Золотой мяч будет вручаться 17-го октября.

Причина такого решения в изменении критериев оценки. Если ранее учитывались достижения футболиста за календарный год, то сейчас будет браться период одного сезона - с августа 2021-го по июль 2022-го.

Отметим, что также известна дата объявления кандидатов на награду. Это произойдет 12-го августа.

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В статье: Золотой мяч
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Комментарии (1)
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Zaragoza (Днепр)
24.05.2022 в 17:38
Лучше бы в декабре после ЧМ22
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