Канада встретится со Швецией. Четвертьфинальные пары Чемпионата мира по хоккею

Завершился групповой этап Чемпионата мира 2022 по хоккею, проходящий в Финляндии. Впереди - раунд плей-офф.

Восемь сборных сыграют в четвертьфинале, после чего нас ожидает еще два этапа. Самой ожидаемой парой стадии 1/4 будет встреча Канады и Швеции.

Пары четвертьфиналов:

With the final buzzer of the #IIHFWorlds preliminary round sounded, here are the quarter-finals matchups:



