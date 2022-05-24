  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Канада встретится со Швецией. Четвертьфинальные пары Чемпионата мира по хоккею

Общие новости
(1 голосов)

Будет на что посмотреть

Канада встретится со Швецией. Четвертьфинальные пары Чемпионата мира по хоккею

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Завершился групповой этап Чемпионата мира 2022 по хоккею, проходящий в Финляндии. Впереди - раунд плей-офф.

Восемь сборных сыграют в четвертьфинале, после чего нас ожидает еще два этапа. Самой ожидаемой парой стадии 1/4 будет встреча Канады и Швеции.

Пары четвертьфиналов:

  • Швейцария - США
  • Финляндия - Словакия
  • Германия - Чехия
  • Швеция - Канада

Все матчи пройдут 26-го мая. Финал турнира запланирован на 29-е число.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: хоккей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде