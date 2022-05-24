Канада встретится со Швецией. Четвертьфинальные пары Чемпионата мира по хоккею
Будет на что посмотреть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился групповой этап Чемпионата мира 2022 по хоккею, проходящий в Финляндии. Впереди - раунд плей-офф.
Восемь сборных сыграют в четвертьфинале, после чего нас ожидает еще два этапа. Самой ожидаемой парой стадии 1/4 будет встреча Канады и Швеции.
Пары четвертьфиналов:
- Швейцария - США
- Финляндия - Словакия
- Германия - Чехия
- Швеция - Канада
With the final buzzer of the #IIHFWorlds preliminary round sounded, here are the quarter-finals matchups:— IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2022
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Все матчи пройдут 26-го мая. Финал турнира запланирован на 29-е число.
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