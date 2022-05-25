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Сборная без спаррингов, Мудрика торгует Байер, реформа Золотого мяча. Главные новости за 24 мая

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 24 мая

Сборная без спаррингов, Мудрика торгует Байер, реформа Золотого мяча. Главные новости за 24 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ying Tang/NurPhoto

UA-Футбол
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У сборной Украины больше не будет спаррингов перед Шотландией

Нежданчик. Матч отбора на ЧМ-2022 против шотландцев пройдет 1 июня, а большинство наших сборников без практики после российского вторжения. Им надо играть, но УАФ не смогла обеспечить спарринг-партнеров. Ходили слухи про разных африканцев, но все сорвалось, и готовиться придется в тренировочном режиме. Еще одна проблема для Петракова.

Золотой мяч изменил дату вручения и критерии оценки

После скандала с седьмым Золотым мячом для Лео Месси France Football решился на перемены и с этого года премию будут вручать 17 октября - то есть, учитываться будут выступления не за календарный год, а за конкретный сезон. Например, в следующем октябре награду получит лучший игрок сезона-2021/22. Кандидатов же на награду объявят еще раньше - 12 августа. Как думаете, будет Месси среди номинантов?

Михаил Мудрик близок к переходу в "Байер"

Transfermarkt пишет, что Мудрик хочет в "Байер, а "Байер" хочет Мудрика, и стороны очень близки к соглашению. Осталось только "дожать" "Шахтер", который намерен выручить за своего главного таланта 20 млн евро. 21-летний вингер осенью выдал за "Горняков" 2+9 и был вызван в национальную сборную. Ранее пресса активно сватала его в английский "Брентфорд".

Левандовский выиграл Золотую бутсу во втором сезоне подряд

35 голов в Бундеслиге - это вам не баран чихнул. С учетом коэффициента Роберт набрал 70 баллов, что вывело его на чистое первое место. На втором расположился Килиан Мбаппе - у него 28 мячей за "ПСЖ" в Лиге 1; третью позицию поделили Чиро Иммобиле из "Лацио" и Карим Бензема из "Реала" - по 27 голов. Для Левандовского это вторая кряду Золотая бутса, причем год назад он забил еще больше - 41 мяч!

"Бавария" подписала защитника и нацелилась на двух форвардов

Нассер Мазрауи перебрался в Мюнхен из "Аякса" как свободный агент, подписав контракт на 4 года, и это мощное усиление правого фланга обороны. Также, по слухам, "Бавария" заинтересована в форварде "Штутгарта" Саше Калайджиче и даже Садио Мане из "Ливерпуля". Если обоих удастся заманить, тогда клуб отпустит Роберта Левандовского, который хочет сменить обстановку после 8 лет на "Альянц Арене".

АПЛ одобрила продажу "Челси" в руки американцев

А это уже официально - на сайте лиги появился соответствующий пресс-релиз. Романа Абрамовича "уходят" из "Челси" из-за его близости к преступной российской власти. Новым владельцем синих станет американец Тодд Боэли, которому клуб обойдется в 4,25 млрд фунтов. До финализации сделки остался последний штрих - одобрение от властей; оно ожидается в ближайшие дни.

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