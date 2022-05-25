Сборная без спаррингов, Мудрика торгует Байер, реформа Золотого мяча. Главные новости за 24 мая

Нежданчик. Матч отбора на ЧМ-2022 против шотландцев пройдет 1 июня, а большинство наших сборников без практики после российского вторжения. Им надо играть, но УАФ не смогла обеспечить спарринг-партнеров. Ходили слухи про разных африканцев, но все сорвалось, и готовиться придется в тренировочном режиме. Еще одна проблема для Петракова.

После скандала с седьмым Золотым мячом для Лео Месси France Football решился на перемены и с этого года премию будут вручать 17 октября - то есть, учитываться будут выступления не за календарный год, а за конкретный сезон. Например, в следующем октябре награду получит лучший игрок сезона-2021/22. Кандидатов же на награду объявят еще раньше - 12 августа. Как думаете, будет Месси среди номинантов?

Transfermarkt пишет, что Мудрик хочет в "Байер, а "Байер" хочет Мудрика, и стороны очень близки к соглашению. Осталось только "дожать" "Шахтер", который намерен выручить за своего главного таланта 20 млн евро. 21-летний вингер осенью выдал за "Горняков" 2+9 и был вызван в национальную сборную. Ранее пресса активно сватала его в английский "Брентфорд".

35 голов в Бундеслиге - это вам не баран чихнул. С учетом коэффициента Роберт набрал 70 баллов, что вывело его на чистое первое место. На втором расположился Килиан Мбаппе - у него 28 мячей за "ПСЖ" в Лиге 1; третью позицию поделили Чиро Иммобиле из "Лацио" и Карим Бензема из "Реала" - по 27 голов. Для Левандовского это вторая кряду Золотая бутса, причем год назад он забил еще больше - 41 мяч!

Нассер Мазрауи перебрался в Мюнхен из "Аякса" как свободный агент, подписав контракт на 4 года, и это мощное усиление правого фланга обороны. Также, по слухам, "Бавария" заинтересована в форварде "Штутгарта" Саше Калайджиче и даже Садио Мане из "Ливерпуля". Если обоих удастся заманить, тогда клуб отпустит Роберта Левандовского, который хочет сменить обстановку после 8 лет на "Альянц Арене".

А это уже официально - на сайте лиги появился соответствующий пресс-релиз. Романа Абрамовича "уходят" из "Челси" из-за его близости к преступной российской власти. Новым владельцем синих станет американец Тодд Боэли, которому клуб обойдется в 4,25 млрд фунтов. До финализации сделки остался последний штрих - одобрение от властей; оно ожидается в ближайшие дни.