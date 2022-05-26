Триумф Моуриньо, операция Ибры и Довбик в Турине. Главные новости за 25 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 мая.

"Рома" выиграла первый розыгрыш Лиги Конференций, минимально переиграв "Фейеноорд" (1:0) в финале. Единственный мяч в поединке забил Николо Дзаньоло на 32-й минуте матча. Для "Ромы" это первый евротрофей за 61 год, как и первый за 12 лет для Италии. А вот для тренера "волков" Жозе Моуриньо это уже пятый европейских трофей. Ранее Особенный выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2002/03, Лигу Чемпионов 03/04, 09/10 и Лигу Европы 2016/17. Напомним, "Рома" завершила сезон Серии А на 6-м месте, отстав от зоны ЛЧ на 7 очков.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может продолжить карьеру в итальянской Серии А. 24-летним украинцем интересуется "Торино", сообщает AreaNapoli.it. Согласно данным источника, форвард сборной Украины уже побывал в Турине и согласовал условия контракта с руководством итальянского клуба. Отмечается, что Артем может стать заменой Андреу Беллоти, контракт которого истекает 30 июня 2022 года. В сезоне 2021/22 Довбик провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов и оформив 5 голевых передач.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит 7-8 месяцев из-за операции на коленном суставе, сообщает клубный сайт. Процедура прошла без осложнений. Сообщается, что хирургическое вмешательство потребовалось, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки. В прошлом сезоне Златан пропустил из-за травм 3 месяца. В октябре Ибрагимовичу исполнится 41 год.

Вингер "Ливерпуля" Садьо Мане многозначительно прокомментировал возможный переход в "Баварию". "Думаю, это очень хороший вопрос, но сейчас мне будет сложно на него ответить. Разумеется, я сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Спросите меня после матча, и я отвечу", – сказал Мане Metro. В "Баварии" Мане может стать заменой Сержа Гнабри или Роберта Левандовски. Контракт сенегальца с "Ливерпулем" истекает в 2023-м году.