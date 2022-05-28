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Вице-канцлер Германии Хабек: Берлин не может выполнить все пожелания Украины в вооружении

Общие новости
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Немцы не изменили свою позицию

Вице-канцлер Германии Хабек: Берлин не может выполнить все пожелания Украины в вооружении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.

"Пока мы говорим, украинские солдаты учатся на Panzerhaubitze 2000. Поэтому ни в коем случае не идет речь о том, что Германия ничего не снабжает или снабжает слишком мало.

Дело в том, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины, и это создает определенную напряженность.

Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает очень мало, столь же ошибочны, насколько их можно объяснить: неправда, потому что это не соответствует действительности. И это можно объяснить тем, что, являясь самой большой экономикой в ​​ЕС, мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многого, и тем, что в последние годы Германия слишком некритично относилась к российскому правительству", - сказал Хабек.

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В статье: Германия война с Россией
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Источник:
Welt

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