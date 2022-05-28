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Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США

Общие новости
(3 голосов)

Нам повезло, что война не началась при каденции Трампа

Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны отдавать приоритет финансированию безопасности школ перед помощью Украины:

"Если у Соединенных Штатов есть 40 миллиардов долларов для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома.

Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане, и ничего не получили.

Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране. Правильно?", - сказал экс-президент США.

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В статье: США Дональд Трамп война с Россией
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Источник:
NBC News

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Комментарии (11)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2022 в 16:51
Не допоможуть Україні, не врятують і ті школи...
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0
0
texijal (UKR)
28.05.2022 в 17:00
Откуда знаешь?
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0
0
texijal (UKR)
28.05.2022 в 16:49
Кто не с нами, тот проти нас?
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
28.05.2022 в 16:40
Емм, при Обамі підготували пакет законопроектів про додаткові перевірки при купівлі зброї та про заборону штурмових гвинтівок, при Трампі ці законопроекти викинули у смітник! Результат - ось він! В деяких штатах США законодавство аж надто ліберальне - купити зброю легко, перевірок мало, щорічних оглядів у психіатра немає, дозволені штурмові гвинтівки (той же автомат, але без автоматичного режиму вогню). Я особисто ОБОМА РУКАМИ ЗА володіння зброєю громадян, але лише пістолетами та дробовиками/мисливськими гвинтівками. Плюс, складна система дозволів, плюс щорічні перевірки у психіатра, плюс сейф у домі і тд...
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0
0
texijal (UKR)
28.05.2022 в 16:48
Я вообще за отмену владения любым оружием.
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
28.05.2022 в 16:56
Пацифіст? У Швейцарії володіння зброєю обов'язкове для всіх повносправних громадян і на неї навіть Гітлер побоявся напасти! Було б у нас так - фіг би москалі сюди прийшли!
0
0
texijal (UKR)
28.05.2022 в 17:00
Хорошая сказка
0
0
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Zaragoza (Днепр)
28.05.2022 в 16:04
У чувака связи с рашистами,вот он отрабатывает
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+2
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
28.05.2022 в 16:42
Ну так північний потік-2 почали будувати і збудували на 90% саме при Трампі ж! І озброєння він нам блокував, а деякі його поплічники і зараз голосували проти ленд-лізу і всіляко відтягували прийняття закону!
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0
-1
ukrop08
28.05.2022 в 15:54
а трамп сколько вложил в безопасность школ? или при нем, или до него там никто в школах не пулял?
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+4
-1
Игорь84 (Киев)
28.05.2022 в 16:10
Похоже, при нём не было у США 40 ярдов, деребанили быстрее... ой, простите, инвестировали в очень важные проекты, хотел сказать
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0
-1

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