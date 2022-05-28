Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США
Нам повезло, что война не началась при каденции Трампа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны отдавать приоритет финансированию безопасности школ перед помощью Украины:
"Если у Соединенных Штатов есть 40 миллиардов долларов для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома.
Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане, и ничего не получили.
Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране. Правильно?", - сказал экс-президент США.
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