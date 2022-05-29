Бензема: Это была наша самая трудная победа, но мы ее заслужили
Карим понимает всю сложность поединка
Фото: twitter.com/realmadrid
Французский нападающий "Реала" Карим Бензема поделился впечатлениями после победы над "Ливерпулем" (1:0) в финале ЛЧ:
"Мы очень счастливы и гордимся этой командой. Мы заслуженно сделали дубль. Это была тяжелая игра, но в ЛЧ всегда такие матчи, а тем более в финале. Для меня очень много значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране.
Мы снова выиграли Лигу чемпионов, теперь мы уезжаем в Мадрид, чтобы праздновать с нашими болельщиками. Это была наша самая трудная победа, но мы ее заслужили. Мы были лучше, нам повезло. Анчелотти – лучший тренер в мире – работает именно с нами", – сказал Бензема.
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