Бензема: Это была наша самая трудная победа, но мы ее заслужили

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема поделился впечатлениями после победы над "Ливерпулем" (1:0) в финале ЛЧ:

"Мы очень счастливы и гордимся этой командой. Мы заслуженно сделали дубль. Это была тяжелая игра, но в ЛЧ всегда такие матчи, а тем более в финале. Для меня очень много значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране.

Мы снова выиграли Лигу чемпионов, теперь мы уезжаем в Мадрид, чтобы праздновать с нашими болельщиками. Это была наша самая трудная победа, но мы ее заслужили. Мы были лучше, нам повезло. Анчелотти – лучший тренер в мире – работает именно с нами", – сказал Бензема.