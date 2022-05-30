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Вернется в ЦСКА? Экс-форвард Динамо Шкурин не задержится в польском Ракуве

Общие новости
(1 голосов)

В киевском клубе он провел первую половину сезона

Вернется в ЦСКА? Экс-форвард Динамо Шкурин не задержится в польском Ракуве

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Через три дня после начала войны в Украине, нападающий "Динамо" Илья Шкурин отправился в аренду в польский "Ракув". Киевлянам он также принадлежал на правах аренды и должен был выступать до лета.

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В "Ракуве" Шкурин надолго не задержится. Тренер польского коллектива Марек Папшун подтвердил, что контракт белорусского нападающего не будет выкуплен.

По идее, Шкурин должен будет вернутся в московский "ЦСКА". Его контракт с российским клубом действителен до лета 2024-го года.

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В девяти играх за "Динамо" Шкурин отдал пять голевых передач. За полгода в "Ракуве" провел на поле 63 минуты.

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В статье: Ракув (Ченстохова) Илья Шкурин
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Источник:
Weszło

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
30.05.2022 в 19:43
Шкода, хлопець по футбольному розумний. Ще шкода, що у нього можуть бути величезні проблеми, через війну.
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