Вернется в ЦСКА? Экс-форвард Динамо Шкурин не задержится в польском Ракуве
В киевском клубе он провел первую половину сезона
Фото: Александр Приходько
Через три дня после начала войны в Украине, нападающий "Динамо" Илья Шкурин отправился в аренду в польский "Ракув". Киевлянам он также принадлежал на правах аренды и должен был выступать до лета.
В "Ракуве" Шкурин надолго не задержится. Тренер польского коллектива Марек Папшун подтвердил, что контракт белорусского нападающего не будет выкуплен.
По идее, Шкурин должен будет вернутся в московский "ЦСКА". Его контракт с российским клубом действителен до лета 2024-го года.
В девяти играх за "Динамо" Шкурин отдал пять голевых передач. За полгода в "Ракуве" провел на поле 63 минуты.
Популярное сейчас
- Бойцы львовской бригады уничтожили взвод псковских десантников
- В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
- Глава Луганской ОВА: россияне вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Лисичанск
- Клубы УПЛ готовы играть, Ярмоленко может остаться в Лондоне. Главные новости за 27 мая
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Андрей Лунин впервые стал отцом