Свергли королей. Видад Касабланка выиграл африканскую Лигу чемпионов
В финале повержен гегемон последних лет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Haneen/Anadolu Agency
"Видад Касабланка" абсолютно по делу переиграл в финале Лиги чемпионов КАФ каирский "Аль-Ахли".
Египтяне выиграли две последних ЛЧ и являются рекордсменами турнира, но сегодня им не хватило интересных решений и, как следствие, остроты в нападении. Вдобавок сопернику мощно помогали трибуны - так вышло, что финал проводился в Касабланке.
Героем встречи стал Зухаир Эль-Мутараджи - он оформил дубль, и если второй мяч вышел рутинным в контратаке, то первый украсил бы даже финал европейской ЛЧ.
Для "Видада" это третья в истории победа в африканской ЛЧ и первая с 2017 года. Следующей зимой марокканцы представят Черный континент на клубном чемпионате мира.
"Аль-Ахли" (Египет) - "Видад Касабланка" (Марокко) - 0:2
Голы: Эль-Мутараджи, 15, 48
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