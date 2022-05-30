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Свергли королей. Видад Касабланка выиграл африканскую Лигу чемпионов

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В финале повержен гегемон последних лет

Свергли королей. Видад Касабланка выиграл африканскую Лигу чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Haneen/Anadolu Agency

Новина українською

"Видад Касабланка" абсолютно по делу переиграл в финале Лиги чемпионов КАФ каирский "Аль-Ахли".

Египтяне выиграли две последних ЛЧ и являются рекордсменами турнира, но сегодня им не хватило интересных решений и, как следствие, остроты в нападении. Вдобавок сопернику мощно помогали трибуны - так вышло, что финал проводился в Касабланке.

Героем встречи стал Зухаир Эль-Мутараджи - он оформил дубль, и если второй мяч вышел рутинным в контратаке, то первый украсил бы даже финал европейской ЛЧ.

Для "Видада" это третья в истории победа в африканской ЛЧ и первая с 2017 года. Следующей зимой марокканцы представят Черный континент на клубном чемпионате мира.

"Аль-Ахли" (Египет) - "Видад Касабланка" (Марокко) - 0:2

Голы: Эль-Мутараджи, 15, 48

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В статье: Аль-Ахли (Египет) Видад Касабланка
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