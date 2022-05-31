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Де Брюйне, Тилеманс, Мертенс и ещё несколько футболистов сборной Бельгии получили тренерскую лицензию УЕФА А

Общие новости
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Вклад в собственное будущее

Де Брюйне, Тилеманс, Мертенс и ещё несколько футболистов сборной Бельгии получили тренерскую лицензию УЕФА А

Фото: twitter.com/BelRedDevils

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18 футболистов сборной Бельгии получили тренерские лицензии уровня UEFA A, сообщает Nieuwsblad.

Получение категории UEFA А позволяет возглавлять любительские клубы, молодежные команды или занимать должность в тренерском штабе профессионального клуба.

Среди футболистов которые получили лицензию полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, защитник "Герты" Дедрик Боята, нападающий "Наполи" Дрис Мертенс, вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс, хавбек "Торино" Деннис Прат, голкипер Матц Зельс из "Страсбура", хавбек Леандро Троссард ("Брайтон"), защитник Ян Вертонген ("Бенфика") и полузащитник Аксель Витцель ("Боруссия").

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В статье: Бельгия Дрис Мертенс Юри Тилеманс Кевин Де Брюйне UEFA
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Источник:
nieuwsblad.be

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