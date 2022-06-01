В Украине снова разрешили спорт, Реал нашел на кого потратить 100 млн. Главные новости за 31 мая

Война продолжается, но и жизнь тоже, а с ней и спорт. Ограничений, однако, остается очень много - так, соревнования можно проводить только без зрителей; возраст участников должен превышать 16 лет; география проведения спортивных состязаний или сборов сузится до нескольких регионов. Учитывая обстановку на фронте, даже это выглядит рискованно.

Эрик Рамирес после ужасных полгода в "Динамо" провел не менее отвратительную вторую половину сезона в хихонском "Спортинге", не забив ни единого гола. Вряд ли Мирча Луческу сильно обрадуется венесуэльцу. Также отмечаем, что из Хихона уехал Василий Кравец - он выступал там на правах аренды из "Леганеса" и, в отличие от Рамиреса, был игроком основы.

Фабрицио Романо пишет, что у "Реала" уже есть устная договоренность с Орельеном, так что трансфер максимально близок. Сумма сделки составит 80 млн евро плюс еще 20 - бонусами. 22-летний Чуамени провел за "Монако" 50 матчей (5 голов) в минувшем сезоне и считается одним из топ-талантов Европы на позиции опорного хавбека.

Если Чуамени надо представлять, то Ивана Перишича - ничуть. Где он только не играл! Теперь вот 33-летний хорват подписался на два года в "Тоттенхэме", куда перешел как свободный агент из "Интера". В прошлом сезоне у Ивана 10+9 за "Нерадзурри", и списывать его точно рано - тем более, "Шпор" тренирует Антонио Конте, который его прекрасно знает.

Еще один потенциально топовый центральный хавбек уже прибыл в Мюнхен - речь о Райане Гравенберхе, за которого "Аякс" выручит 40 млн евро плюс бонусы. Сам 20-летний голландец подпишет с "Баварией" контракт до 2027 года и зарплатой 4,5 млн в год. Ранее тем же маршрутом Амстердам - Мюнхен проследовал Нуссер Мазрауи. Тенденция?

Работники "Стад де Франс" просканировали более 2800 поддельных билетов перед финалом Лиги чемпионов, и почти все они были обнаружены у английских болельщиков - так говорит французская полиция. Ранее в прессе вообще фигурировала цифра в 30 тысяч подделок. При этом адвокаты британцев, не попавших на финал, настаивают, что билеты подлинные, но неправильно активированные. Кто-то из них всех точно лжет.