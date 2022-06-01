"Это классика мирового футбола". Манчини - о матче против Аргентины

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в рамках Финалиссимы-2022.

"Италия против Аргентины - это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч. Жаль, что мы остались без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. Сборная Аргентины очень сильна. Как и мы.

Этим матчем завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем", - цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.