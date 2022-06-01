"Это классика мирового футбола". Манчини - о матче против Аргентины
Поединок в рамках Финалиссимы состоится уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в рамках Финалиссимы-2022.
"Италия против Аргентины - это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч. Жаль, что мы остались без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. Сборная Аргентины очень сильна. Как и мы.
Этим матчем завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем", - цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч между сборными Италии и Аргентины пройдет сегодня, 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 21:45.
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