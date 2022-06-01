  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Это классика мирового футбола". Манчини - о матче против Аргентины

Общие новости
(1 голосов)

Поединок в рамках Финалиссимы состоится уже сегодня

"Это классика мирового футбола". Манчини - о матче против Аргентины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в рамках Финалиссимы-2022.

"Италия против Аргентины - это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч. Жаль, что мы остались без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. Сборная Аргентины очень сильна. Как и мы.

Читайте такжеФиналиссима. Италия - Аргентина: Анонс и прогноз матча на 01.06.2022

Этим матчем завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем", - цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между сборными Италии и Аргентины пройдет сегодня, 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 21:45.

Читайте такжеПредставлена новая форма сборной Италии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Аргентина Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде