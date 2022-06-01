Финалиссима. Италия - Аргентина 0:3. На классе Месси, Лаутаро и Ди Марии

Финалиссима-2022

Лондон. "Уэмбли"

Италия - Аргентина 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес 28, Ди Мария 45+1, Дибала 90+4

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Лаццари 46), Эмерсон (Бастони 77), Жоржиньо, Барелла, Пессина (Спинаццола 62), Бернардески (Локателли 46), Белотти (Скамакка 46), Распадори

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Н. Молина, Ромеро (Пеццелла 85), Отаменди, Тальяфико, Гвидо Родригес, Ло Чельсо (Дибала 90), Де Поль (Паласиос 76), Ди Мария (Н. Гонсалес 90), Месси, Лаутаро Мартинес (Альварес 85)

Предупреждения: Бонуччи 39, Ди Лоренцо 72, Барелла 77 - Отаменди 23

Главный арбитр: Пьеро Маса (Чили)

В порыве изменений и создания турниров УЕФА вместе с КОНМЕБОЛ также возродил противостояние между чемпионами Европы и Южной Америки. Такое ранее состоялось дважды - в 1985-ом и 1993-ем годах. Причем последний розыгрыш трофея, который тогда назывался Кубком Артемио Франки, выиграла Аргентина. Как оказалось, та победа стала для "альбиселесте" проклятием - на 28 лет они остались без трофеев вообще. Прервалась засуха лишь в 2021-ом году победой на Копа Америка. А сегодня был завоеван еще один трофей.

Аргентинцы считались фаворитами. После победы на Копа они легко прошли на Чемпионат Мира, а к сегодняшнему матчу подошли с 31-им без поражений подряд. Энтузиазм вокруг сборной Лионеля Скалони велик, она даже уже получила прозвище Scaloneta. Немного критикуют лишь за слишком осторожную игру. Италия же после победы на Евро уже успела проиграть Лигу Наций и пролететь мимо Мундиаля. Там настроение было подавленным, и Роберто Манчини заявил, что Финалиссима станет концом цикла, сигналом для смены поколений. Пора.

Началась игра на переполненном "Уэмбли" вязко и жестко, как и следует финалу. Обе команды осторожно разыгрывали, обе пытались атаковать, но не рисковали. Если не считать попытки Ло Чельсо перебросить Доннарумму с центра поля, первыми как раз вошли в игру итальянцы. Распадори, заменивший травмировавшегося Инсинье, пробил с 17-ти метров. Мартинес взял. Затем у Белотти выбили мяч в последний момент, также Андреа пробивал головой в створ.

Впрочем, забили аргентинцы. Им удалось на несколько минут перехватить инициативу, удалось отобрать мяч в центре поля. Лионель Месси оказался на левом фланге (хотя играл на правом), продавил Ди Лоренцо и прострелил на Лаутаро Мартинеса. Затем же вновь вернулась вязкая игра. И вновь на ее фоне забили подопечные Скалони. Уже Лаутаро отобрал мяч, прорвался, отдал классный пас вразрез мимо Кьеллини, и Ди Мария подсек над вратарем.

Второй тайм со стороны итальянцев уже выглядел почти жалким. Доннарумма чуть не привез гол, перепасовки на чужой половине поля приводили к контратакам аргентинцев. Ди Мария закручивал в угол и пробивал слета по центру, по центру пробивал и Месси. Лео также прорвался справа и прострелил в центр. Первые три удара вытащил Доннарумма, Ло Чельсо умудрился не попасть в ворота. Затем Месси пробил еще дважды во вратаря. А на последних секундах прорвался через полполя и оставил мяч Дибале под удар низом.

Италия играла без травмированных Кьезы, Верратти, Берарди, Инсинье, Иммобиле. Кьеллини проводил свой 117-й и последний матч за сборную. Можно ли оправдаться всем этим? Нет. Победа на Евро осталась далеко позади, и смена поколений будет крайне болезненной. А Аргентина с новым национальным рекордом - 32-мя матчами без поражений подряд. До мирового рекорда той же Италии 2018-21 годов всего пять матчей. До Мундиаля, который "альбиселесте" с такой игрой более чем способны выиграть - менее полугода.