Иначе и быть не может. Месси признан лучшим игроком Финалиссимы
На его счету две результативные передачи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 1 июня завершился матч Финалиссимы. В нём встречались национальные команды Италии и Аргентины. Победителем первого в истории розыгрыша турнира стали подопечные Лионеля Скалони – 3:0.
Нападающий южноамериканцев Лионель Месси был признан лучшим футболистом Финалиссимы. Несмотря на то, что аргентинец ни разу не поразил ворота соперника, он отдал две голевые передачи, которые помогли "бело-голубым" разгромить сборную Италии.
Лучший игрок матча был определен командой технических наблюдателей УЕФА. Вот как они охарактеризовали игру 34-летнего аргентинца:
"Он контролировал матч от начала до конца. Блеснул мастерством, отдав голевой пас Лаутаро Мартинесу. Кроме того, на его счету было еще несколько опасных передач, и лишь по воле случая Месси не забил сам. Он устроил настоящий мастер-класс для трибун "Уэмбли". Наблюдать за Месси было одно удовольствие".
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