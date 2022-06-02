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Иначе и быть не может. Месси признан лучшим игроком Финалиссимы

Общие новости
(2 голосов)

На его счету две результативные передачи

Иначе и быть не может. Месси признан лучшим игроком Финалиссимы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 1 июня завершился матч Финалиссимы. В нём встречались национальные команды Италии и Аргентины. Победителем первого в истории розыгрыша турнира стали подопечные Лионеля Скалони – 3:0.

Нападающий южноамериканцев Лионель Месси был признан лучшим футболистом Финалиссимы. Несмотря на то, что аргентинец ни разу не поразил ворота соперника, он отдал две голевые передачи, которые помогли "бело-голубым" разгромить сборную Италии.

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Лучший игрок матча был определен командой технических наблюдателей УЕФА. Вот как они охарактеризовали игру 34-летнего аргентинца:

"Он контролировал матч от начала до конца. Блеснул мастерством, отдав голевой пас Лаутаро Мартинесу. Кроме того, на его счету было еще несколько опасных передач, и лишь по воле случая Месси не забил сам. Он устроил настоящий мастер-класс для трибун "Уэмбли". Наблюдать за Месси было одно удовольствие".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Италия
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
02.06.2022 в 10:56
Погоджуюсь... Хоч і дивився останні двадцять хвилин. Не вистачало нервів дивитися, як наші від тих СКОТів відбивалися. Хоч гол Довбика побачив х
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