Иначе и быть не может. Месси признан лучшим игроком Финалиссимы

В среду, 1 июня завершился матч Финалиссимы. В нём встречались национальные команды Италии и Аргентины. Победителем первого в истории розыгрыша турнира стали подопечные Лионеля Скалони – 3:0.

Нападающий южноамериканцев Лионель Месси был признан лучшим футболистом Финалиссимы. Несмотря на то, что аргентинец ни разу не поразил ворота соперника, он отдал две голевые передачи, которые помогли "бело-голубым" разгромить сборную Италии.

Лучший игрок матча был определен командой технических наблюдателей УЕФА. Вот как они охарактеризовали игру 34-летнего аргентинца: