Макрон призвал не унижать россию из-за войны в Украине
Очередное позорное высказывание французского президента
Фото: instagram Soazig de la Moissonnière
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал "не унижать россию" на фоне войны в Украине:
"Я думаю, и я сказал путину, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории.
Однако мы не должны унижать россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы смогли найти выход по дипломатическим каналам.
Сегодня я не исключаю свой визит в Киев. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы зерно вывозилось из Украины", – сказал француз.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Le Figaro
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Предварительно известно о двух пострадавших
- Тихановская: Белорусской армии давали приказ воевать против Украины, но его "спустили на тормозах"
- На Шри-Ланке арестовали самолет Аэрофлота
- В Украине снова разрешили спорт, Реал нашел на кого потратить 100 млн. Главные новости за 31 мая
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zaragoza (Днепр)
04.06.2022 в 10:25
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkiv)
04.06.2022 в 09:56
Ответить
+3
-1
cadoki (007)
04.06.2022 в 09:46
Ответить
+1
0
cadoki (007)
04.06.2022 в 09:40
Ответить
0
-3
RicoRico (Кривой Рог)
04.06.2022 в 11:13
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2022 в 09:25
Ответить
+3
-1
cadoki (007)
04.06.2022 в 09:42
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet