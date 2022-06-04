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Макрон призвал не унижать россию из-за войны в Украине

Общие новости
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(1 голосов)

Очередное позорное высказывание французского президента

Макрон призвал не унижать россию из-за войны в Украине

Фото: instagram Soazig de la Moissonnière

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал "не унижать россию" на фоне войны в Украине:

"Я думаю, и я сказал путину, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории.

Однако мы не должны унижать россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы смогли найти выход по дипломатическим каналам.

Сегодня я не исключаю свой визит в Киев. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы зерно вывозилось из Украины", – сказал француз.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Источник:
Le Figaro

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Комментарии (7)
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avatar
Zaragoza (Днепр)
04.06.2022 в 10:25
И сколько Рашка платит макарону?
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+1
-1
Acsakal (Kharkiv)
04.06.2022 в 09:56
Он як... "...не ... принижувати росію..." То може парашу за напад на Україну ще й похвалити та дати круасанчика? А мікрон-макарон не сказав, що він сам - це приниження Франції?
Ответить
+3
-1
cadoki (007)
04.06.2022 в 09:46
А почему: " - сказал француз", а не "сказал президент Франции"?
Ответить
+1
0
cadoki (007)
04.06.2022 в 09:40
Есть поправочка, Россию - как страну агрессор унижать можно, а вот русских, живущих в Украине, думаю не стоит!
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0
-3
RicoRico (Кривой Рог)
04.06.2022 в 11:13
А какого чёрта русские живут в Украине? Чего им в сверхдержаве не сидится?
Ответить
+1
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2022 в 09:25
О, шлюхи взбунтовались.
Ответить
+3
-1
cadoki (007)
04.06.2022 в 09:42
Команда поступилила?
Ответить
0
-1

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