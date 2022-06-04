Макрон призвал не унижать россию из-за войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал "не унижать россию" на фоне войны в Украине:

"Я думаю, и я сказал путину, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории.

Однако мы не должны унижать россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы смогли найти выход по дипломатическим каналам.

Сегодня я не исключаю свой визит в Киев. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы зерно вывозилось из Украины", – сказал француз.