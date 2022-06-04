Антена на российском посольстве. Немецкое правительство жалуется на шпионов
Наконец-то тайное стало явным
Российские шпионы подслушивают немецких чиновников в правительственных помещениях. Об этом на следующей неделе представит доклад Министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер.
Немецкие власти обвиняют российского президента владимира путина в гибридной войне. По этой причине Германия выслала из посольства россии в Берлине 40 человек, которые могли относиться к российским спецслужбам.
Федеральное ведомство по защите Конституции обращает внимание политиков и государственных служащих на то, что в правительственном округе Берлина есть риск прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных.
В здании Бундестага депутаты видели шпионскую антенну на крыше российского посольства, поэтому госслужащие комитетов по безопасности уже сменили место работы.
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