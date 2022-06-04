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Антена на российском посольстве. Немецкое правительство жалуется на шпионов

Общие новости
(1 голосов)

Наконец-то тайное стало явным

Антена на российском посольстве. Немецкое правительство жалуется на шпионов

Новина українською

Российские шпионы подслушивают немецких чиновников в правительственных помещениях. Об этом на следующей неделе представит доклад Министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер.

Немецкие власти обвиняют российского президента владимира путина в гибридной войне. По этой причине Германия выслала из посольства россии в Берлине 40 человек, которые могли относиться к российским спецслужбам.

Федеральное ведомство по защите Конституции обращает внимание политиков и государственных служащих на то, что в правительственном округе Берлина есть риск прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных.

В здании Бундестага депутаты видели шпионскую антенну на крыше российского посольства, поэтому госслужащие комитетов по безопасности уже сменили место работы.

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В статье: Германия война с Россией Бундестаг
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
04.06.2022 в 15:23
Немцы начинают что-то подозревать??
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
04.06.2022 в 16:05
Как бы пассивно возмущаются
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