Российские шпионы подслушивают немецких чиновников в правительственных помещениях. Об этом на следующей неделе представит доклад Министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер.

Немецкие власти обвиняют российского президента владимира путина в гибридной войне. По этой причине Германия выслала из посольства россии в Берлине 40 человек, которые могли относиться к российским спецслужбам.

Федеральное ведомство по защите Конституции обращает внимание политиков и государственных служащих на то, что в правительственном округе Берлина есть риск прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных.

В здании Бундестага депутаты видели шпионскую антенну на крыше российского посольства, поэтому госслужащие комитетов по безопасности уже сменили место работы.