Эксперименты в сборной, Шахтер продал бразильца, Цыганков подписался у Гвардиолы. Главные новости за 7 июня

Об этом рассказал тренер сборной Украины Александр Петраков. По его словам, у Тараса проблема с пальцем, а Георгий подвернул голеностоп. Соболь пока не тренируется из-за болезни и, похоже, вернется в строй раньше партнеров. Также Петраков пообещал многочисленные изменения в составе на сегодняшний матч Лиги наций с Ирландией - что ж, нам уже интересно.

Бундестим обладала заметным игровым преимуществом по ходу матча, но воплотила его только в один гол, и это ее подвело - под занавес игры Гарри Кейн заработал и реализовал пенальти. Итог - 1:1, которые оставили Англию на последнем месте в группе, а Германию - на предпоследнем. Вот будет потеха, если венгры останутся в Лиге А, а кто-то из грандов вылетит!

Недооценивать Венгрию точно нельзя. Пусть Италия вчера таки победила, но со скользким счетом, и значительную часть матча андердог провел на встречных курсах, совершенно не обращая внимания на статус соперника. Определенно, это лучшая Венгрия в 21 веке. Ну, а Италия постепенно приходит в себя после невыхода на ЧМ и 0:3 в Финалиссиме от Аргентины.

Сделал это ассистент директора "Горняков" по футболу Карло Николлини. По его словам, сумма сделки составила только 8 млн евро, хотя при покупке Маркоса Антонио "Шахтер" планировал выручить за хавбека не менее 40 млн. Увы, такие времена наступили - из-за войны у клубов нет денег, и они распродают активы с огромными скидками.

Думается, не засидится в УПЛ и Виктор Цыганков. Вчера лидер "Динамо" заключил контракт с агентством Пере Гвардиолы - брата тренера "Ман Сити". Чаще всего эта контора ведет дела в Бенилюксе, обслуживая также выходцев из Эредивизи в других лигах. Интересно, неужели Цыганков намылился в "Аякс" или ПСВ? Его контракт с "Динамо" действует до лета 2023-го, и сейчас у киевлян последний шанс взять за вингера приличную сумму.

В матче против ОАЭ австралийцы вырвали победу на 84-й минуте благодаря голу Айдина Хрустича из "Айнтрахта" - 2:1. Все по делу, но в решающем поединке против Перу "Соккеруз" все равно будут аутсайдерами - южноамериканский футбол котируется куда выше. Шанс посрамить скептиков у Австралии будет 13 июня - стык сыграют в Катаре, как и будущий ЧМ.