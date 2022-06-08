Сборная Ирландии пригласила украинских детей на тренировку и передала привет от Миколенко

Национальная сборная Ирландии организовала теплый прием для двух украинских детей. Как сообщает пресс-служба ирландцев, "зеленая армия" пригласила на тренировку команды Илью Сидоренко и Матвея Рыбкина, которые проживают в Ирландии.

Капитан ирландцев Шеймус Коулман, одноклубник Виталия Миколенко по "Эвертону", позвонил украинцу по телефону через видеосвязь, чтобы тот передал привет.

Судя по опубликованным снимкам, дети были удивлены такому приятного сюрпризу в дополнение к походу на тренировку сборной Ирландии.

Напомним, уже сегодня, 8 июня сборная Ирландии встретится с Украиной в рамках Лиги наций. Начало - в 21:45.