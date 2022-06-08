В россии обсуждают возможность создания объединенного чемпионата, участниками которого станут оккупированы территории Украины и Грузии.

По информации рб спорт, речь идет о командах из Абхазии, ДНР, ЛНР, оккупированных Крыма, Херсона и Мелитополя. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение 12 июня в москве на день рф.

В то же время, в стране-террориста понимают, что ни одна команда из этих областей не сможет стать членом рфс и играть в российских чемпионатах из-за нарушений международного права и запрета УЕФА.

Напомним, ранее главарь террористов ДНР денис пушилин сообщил о планах создать в Донецке новый "Шахтер".