Клубы из Крыма, Херсона и Мелитополя. В россии могут создать объединенный чемпионат
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В россии обсуждают возможность создания объединенного чемпионата, участниками которого станут оккупированы территории Украины и Грузии.
По информации рб спорт, речь идет о командах из Абхазии, ДНР, ЛНР, оккупированных Крыма, Херсона и Мелитополя. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение 12 июня в москве на день рф.
В то же время, в стране-террориста понимают, что ни одна команда из этих областей не сможет стать членом рфс и играть в российских чемпионатах из-за нарушений международного права и запрета УЕФА.
Напомним, ранее главарь террористов ДНР денис пушилин сообщил о планах создать в Донецке новый "Шахтер".
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