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Клубы из Крыма, Херсона и Мелитополя. В россии могут создать объединенный чемпионат

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Cмешные

Клубы из Крыма, Херсона и Мелитополя. В россии могут создать объединенный чемпионат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В россии обсуждают возможность создания объединенного чемпионата, участниками которого станут оккупированы территории Украины и Грузии.

По информации рб спорт, речь идет о командах из Абхазии, ДНР, ЛНР, оккупированных Крыма, Херсона и Мелитополя. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение 12 июня в москве на день рф.

В то же время, в стране-террориста понимают, что ни одна команда из этих областей не сможет стать членом рфс и играть в российских чемпионатах из-за нарушений международного права и запрета УЕФА.

Напомним, ранее главарь террористов ДНР денис пушилин сообщил о планах создать в Донецке новый "Шахтер".

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В статье: война с Россией
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Источник:
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Комментарии (8)
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Dr. House (Поділля)
08.06.2022 в 18:10
Барселох потирає ручки...(((
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+1
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
08.06.2022 в 17:55
Редакция, а на каком канале будут трансляции цього захоплюючого дійства?)))
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+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:54
Семйона спецкором туди відрядили....
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
08.06.2022 в 15:26
Кончені уйобки
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+7
0
avatar
Litb@rski (Кёльн)
08.06.2022 в 15:21
Ипонутые....одним словом
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+6
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
08.06.2022 в 14:45
І замість Барселони, Реалу Ліверпуля чи Баварії вболівальники отримають змогу побачити яке-небудь "Зубіла" із днр, "Свєтлий путь" із лнр, або "Путінєц" із абхазії. Та стадіони будуть забиті! Квитки розлітатимуться не доходячи до кас. УЄФИ і ФІФИ всякі саморозпустяться від сорому...
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+6
0
avatar
Динамист (Киев)
08.06.2022 в 14:25
Прям СЮПЕРЛІГА,обовязково цей комедійний серіал треба буде подивитись
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+7
0
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:53
СЮРР...ЛІГА...
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0
0

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