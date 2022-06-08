Можно просто Маска. Сегодня отмечает День рождения экс-защитник Барселоны и Ливерпуля

Хавьер Алехандро Маскерано родился 8 июня 1984 года в Сан-Лоренсо (Санта-Фе, Аргентина). Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), серебряный призер чемпионата мира (2014), четырехкратный серебряный призер Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).

Известен своей неуступчивостью в единоборствах и умением отдать отличный пас. При этом Маскерано также известен крайне низкой результативностью даже как для игрока оборонительного плана.

Выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону", "Хэбэй Чайна Форчун", "Эстудиантес".