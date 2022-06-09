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Победа Украины, контракт Модрича, новый претендент на Мудрика. Главные новости за 8 июня

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 июня

Победа Украины, контракт Модрича, новый претендент на Мудрика. Главные новости за 8 июня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 июня.

Зміст

Украина стартует с победы

Сборная Украины стартовала с победы во втором дивизионе Лиге наций. Единственный мяч в поединке с командой Ирландии забил Виктор Цыганков, реализовав штрафной удар. В сравнение с матчи отбора ЧМ с Шотландией и Уэльсом Александр Петраков сделал 10 замен в стартовом составе. В субботу "жёлто-синие” померяются силами с Арменией, а во вторник их ждёт ещё одна дуэль с ирландцами.

Контракт Модрича

Лука Модрич продлил контракт с "Реалом”. Об этом сообщает официальны сайт "сливочных”. Новое соглашение 36-летнего хорвата с мадридским клубом будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Модрич выступает в "Реале” с 2012-го года. За 10 лет в клубе он выиграл 20 турниров, включая 3 титула Ла Лиги и 5 побед в Лиге Чемпионов. Также в составе Мадрида 2018- году Лука стал обладателем "Золотого мяча”.

Вернидуб покинул Шериф

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера "Шерифа”. Официальное заявление клуба гласит, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Вернидуб работал в Молдове с декабря 2020 года. В минувшем сезоне "Шериф” под его руководством дебютировал в групповом этапе Лиге Чемпионов, в первых двух турах сенсационно обыграл "Шахтёр” и мадридский "Реал”. Ожидается, что новым клубом Вернидуба станет "Кривбасс”, который в новом сезоне будет выступать в УПЛ.

Ещё один претендент на Мудрика

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик попал в сферу интересов ещё одного европейского клуба. По информации Джанлука ди Марцио, 21-летний украинец привлек внимание "Ювентуса”. Вместе с Мудриком в шорт-листе туринцев находится Доменико Берарди из "Сассуоло" и Филиппа Костыча из "Айнтрахта”. В отличии от "Ювентуса”, для немецкого "Байера” Мудрик остаётся приоритетной целью. Ранее сообщалось, что немецкий клуб согласовал условия контракта с игроком.

Продажа Лиона

Американец Фостер Джиллет близок к покупке мажоритарного пакета акций "Лиона", сообщает L’Equipe. Сумма сделки составит свыше 600 млн евро; также оговорено, нынешний владелец клуба Жан-Мишель Ола останется президентом клуба на ближайшее время. Джиллет принял обязательства немедленно вложить в клуб 100 млн евро и выделить внушительную сумму на трансферы. 73-летний Жан-Мишель Ола владеет контрольным пакетом акций "Лиона" с 1987 года, и под его руководством клуб пережил самую успешную эру в своей истории, включая 7 чемпионатов подряд в 2002-08 годах.

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