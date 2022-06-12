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Андреа Пирло возглавил малоизвестный клуб из Стамбула

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Плюс одна звезда в турецкой Суперлиге

Андреа Пирло возглавил малоизвестный клуб из Стамбула

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti

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Легенда Кальчо Андреа Пирло официально возглавил "Фатих Карагюмрюк". Контракт рассчитан на один сезон.

Новый клуб 43-летнего итальянца базируется в Стамбуле и занял 8-е место в минувшей Суперлиге. Его главные звезды - Фабио Борини, Эмре Мор и Ахмед Муса.

Пирло ранее тренировал только "Ювентус" в сезоне-2020/21. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, но провалилась в Серии А, после чего Андреа был уволен.

Этим летом слухи также связывали итальянца со "Специей" и "Брагой".

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В статье: Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк (Стамбул)
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