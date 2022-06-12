Андреа Пирло возглавил малоизвестный клуб из Стамбула

Легенда Кальчо Андреа Пирло официально возглавил "Фатих Карагюмрюк". Контракт рассчитан на один сезон.

Новый клуб 43-летнего итальянца базируется в Стамбуле и занял 8-е место в минувшей Суперлиге. Его главные звезды - Фабио Борини, Эмре Мор и Ахмед Муса.

Пирло ранее тренировал только "Ювентус" в сезоне-2020/21. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, но провалилась в Серии А, после чего Андреа был уволен.

Andrea Pirlo Karagümrük’te pic.twitter.com/p0etFDnxap — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 12, 2022

Этим летом слухи также связывали итальянца со "Специей" и "Брагой".