Официально: Правило пяти замен утвержденно на постоянной основе
Решили оставить то, что неплохо работает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник состоялось собрание членов Международного совета футбольных ассоциаций. Было принято важное решение.
Правило пяти замен, которое вводились из-за нагрузок во время коронавирус, утверждены на постоянной основе. Правила остаются прежними - три слота для проведения изменений, а также возможность провести замену в перерыве.
Помимо этого, расширенно допустимое количество игроков в запасе от одной команды - с 12 до 15.
136th Annual General Meeting: The IFAB permanently approves five-substitute option in top-level competitions— The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2022
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Напомним, что долгое время в АПЛ продолжали играть с тремя заменами. Со следующего сезона также
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