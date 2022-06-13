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Официально: Правило пяти замен утвержденно на постоянной основе

Общие новости
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(1 голосов)

Решили оставить то, что неплохо работает

Официально: Правило пяти замен утвержденно на постоянной основе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник состоялось собрание членов Международного совета футбольных ассоциаций. Было принято важное решение.

Правило пяти замен, которое вводились из-за нагрузок во время коронавирус, утверждены на постоянной основе. Правила остаются прежними - три слота для проведения изменений, а также возможность провести замену в перерыве.

Помимо этого, расширенно допустимое количество игроков в запасе от одной команды - с 12 до 15.

Напомним, что долгое время в АПЛ продолжали играть с тремя заменами. Со следующего сезона также перейдут на пять.

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В статье: 5 замен
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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
13.06.2022 в 18:11
Думаю спорное решение. При всех очевидных плюсах, менять пол-команды … как-то не очень. Хорошо хоть 3 слота сохранили. Как по мне (если так уж оправдано) - достаточно бы 4 замены при тех же слотах - дальше перебор …
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.06.2022 в 17:35
Правильне рішення, це надає футбольним матчам більшої динамічності та більшої варіативності гри.
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+1
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
13.06.2022 в 17:29
Ідіотське рішення, як на мене! Від цього виграють клуби-гранди, у яких по 2 повноцінних склади... Слабші клуби з меншим бюджетом і гіршою лавкою тепер взагалі з ними не зможуть боротися! Бо в них не буде достойних гравців для заміни, а гранд замінить півкоманди в 2 таймі і додавить середняка! І так, нагадаю, що заміни у футболі з самого початку були введені з ціллю замінити травмованих гравців, а не освіжити команду, як у баскетболі!
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