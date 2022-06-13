Официально: Правило пяти замен утвержденно на постоянной основе

В понедельник состоялось собрание членов Международного совета футбольных ассоциаций. Было принято важное решение.

Правило пяти замен, которое вводились из-за нагрузок во время коронавирус, утверждены на постоянной основе. Правила остаются прежними - три слота для проведения изменений, а также возможность провести замену в перерыве.

Помимо этого, расширенно допустимое количество игроков в запасе от одной команды - с 12 до 15.

136th Annual General Meeting: The IFAB permanently approves five-substitute option in top-level competitions



➡️ https://t.co/iHCIMgwMJE pic.twitter.com/FfIB4xsp90 — The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2022