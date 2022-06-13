Джорджо Кьеллини официально перебрался в Лос-Анджелес
Легенда будет доигрывать в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Джорджо Кьеллини сегодня подписал контракт с ФК "Лос-Анджелес" до конца 2023 года.
Детали сделки не раскрываются. Дебюта ветерана в МЛС осталось ждать менее месяца - трансферное окно официально откроют 7 июля.
37-летний Кьеллини последние 17 лет провел в футболке "Ювентуса", за который сыграл астрономические 561 матч (36 голов). Лига чемпионов ему не покорилась, зато Джорджо 9 раз брал Скудетто.
Кроме того, Кьеллини выиграл Евро-2020 со сборной Италии, с которой попрощался ранее в этом месяце.
The Next Chapter@LAFC pic.twitter.com/AV4ITgDfx3— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 13, 2022
ФК "Лос-Анджелес" прямо сейчас лидирует в Западной конференции МЛС; лидер команды и ее лучший бомбардир - хорошо известный в Европе мексиканец Карлос Вела.
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