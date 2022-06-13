  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Джорджо Кьеллини официально перебрался в Лос-Анджелес

Общие новости
(1 голосов)

Легенда будет доигрывать в МЛС

Джорджо Кьеллини официально перебрался в Лос-Анджелес

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins

Новина українською

Джорджо Кьеллини сегодня подписал контракт с ФК "Лос-Анджелес" до конца 2023 года.

Детали сделки не раскрываются. Дебюта ветерана в МЛС осталось ждать менее месяца - трансферное окно официально откроют 7 июля.

37-летний Кьеллини последние 17 лет провел в футболке "Ювентуса", за который сыграл астрономические 561 матч (36 голов). Лига чемпионов ему не покорилась, зато Джорджо 9 раз брал Скудетто.

Кроме того, Кьеллини выиграл Евро-2020 со сборной Италии, с которой попрощался ранее в этом месяце.

ФК "Лос-Анджелес" прямо сейчас лидирует в Западной конференции МЛС; лидер команды и ее лучший бомбардир - хорошо известный в Европе мексиканец Карлос Вела.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) ФК "Лос-Анджелес"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде