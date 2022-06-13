Джорджо Кьеллини официально перебрался в Лос-Анджелес

Джорджо Кьеллини сегодня подписал контракт с ФК "Лос-Анджелес" до конца 2023 года.

Детали сделки не раскрываются. Дебюта ветерана в МЛС осталось ждать менее месяца - трансферное окно официально откроют 7 июля.

37-летний Кьеллини последние 17 лет провел в футболке "Ювентуса", за который сыграл астрономические 561 матч (36 голов). Лига чемпионов ему не покорилась, зато Джорджо 9 раз брал Скудетто.

Кроме того, Кьеллини выиграл Евро-2020 со сборной Италии, с которой попрощался ранее в этом месяце.

ФК "Лос-Анджелес" прямо сейчас лидирует в Западной конференции МЛС; лидер команды и ее лучший бомбардир - хорошо известный в Европе мексиканец Карлос Вела.