Эра космонавтики в американском спорте. Как Пеле прививал США моду на соккер

Первая попытка познакомить рядовых американских болельщиков с причудливым продуктом под названием "европейский футбол" или "соккер" была предпринята в США в начале 1970-х. А чтоб упаковка была поярче, в Северную Америку стали заманивать всех знаменитостей, кто был уже стар и даже суперстар. В деле раскрутки пожилых звезд особо преуспел "Нью-Йорк Космос" – клуб-явление, своего рода дрим-тим для тех, кому за 30. Матчи этой команды привлекали на трибуны тысячи болельщиков, заставив пошатнуться устои американского спорта. А началось все 47 лет назад, 15 июня 1975 года, когда в составе "космополитов" дебютировал сам Пеле.

Двумя неделями ранее король футбола, не игравший до этого восемь месяцев и уже заявивший о завершении карьеры, заключил с нью-йоркским клубом трехлетний контракт, соблазнившись невиданными по тем временам гонорарами. Зарплата бразильца на новом месте составила заоблачные $1,4 миллиона в год, что автоматически сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом мира (для сравнения, лучшие бейсболисты США в 1975-м заработали по $200 тысяч). Кроме того, с Пеле был заключен ряд всевозможных контрактов, не имеющих отношения к футболу. В том числе один в качестве "исполнителя звукозаписи" с компанией Atlantic Records (один из активов хозяина "Космоса" Стива Росса). Всего в результате сделки, которую назвали "трансферным переворотом века", знаменитый бразилец за неполных три года, проведенных в Нью-Йорке, стал богаче почти на $11 миллионов.

Спустя несколько дней, на своей презентации, проходившей в одном из самых модных ресторанов Манхэттена "Клуб-21", король футбола скромно заявил журналистам: "Сегодня вы можете написать в своих газетах: футбол наконец-то прибыл в Америку".

15 июня 1975 года Пеле дебютировал за свою новую команду в домашнем поединке Североамериканской футбольной лиги (NASL) против "Даллас Торнадо", завершившегося со счетом 2:2. В тот день "Космос" был в центре всеобщего внимания: про команду говорили по всем каналам, над тренировочным полем летал вертолет с папарацци, на игру аккредитовались более 300 журналистов со всего мира. Впервые за 6 лет матч регулярного чемпионата NASL показывали в прямом эфире: телевизионная сеть CBS вела прямую трансляцию поединка на 22 страны. Из-за этого клубному садовнику нью-йоркцев пришлом в экстренном порядке красить поле бейсбольного стадиончика "Даунинг Стэдиум" на острове Рэндалла, где тогда играла команда, в зеленый цвет, чтобы скрыть на ТВ-картинке почти полное отсутствие травы. Все 22 тысячи билетов на матч были распроданы. Если раньше "космополиты" пытались изо всех сил привлечь на трибуны хотя бы пару тысяч зрителей, то теперь они вынуждены были отказывать людям из-за аншлага. Публика, никогда прежде не видевшая вживую футбольного матча, пришла просто посмотреть на Пеле из любопытства. А по телевидению в США игру в прямом эфире смотрели около 10 миллионов зрителей – невероятная цифра, учитывая, что буквально за 10 лет до этого 99% американцев не знали, что такое соккер в принципе.

Пеле понадобилось больше часа игрового времени, чтобы чуть привыкнуть к ужасному полю и к необычному мячу (те, которыми играли тогда в NASL, были легче и мягче, чем классические, и силу ударов пришлось соизмерять с этим). А главное, чтобы вписаться в игру команды подмастерьев со скромными способностями. Хитроумные передачи короля футбола то и дело уходили в пустоту – новые партнеры бразильца просто не понимали его замыслов. В результате, "Космос" еще до перерыва пропустил два сухих мяча от Элти Маккензи и Дэвида Чедвика, и счет 0:2 держался до середины второго тайма. Но к заключительной четверти матча Пеле, игравший оттянутого нападающего, наконец, наладил взаимодействие с центрфорвардом нью-йоркцев Мордехаем Шпиглером. Это и неудивительно, поскольку израильтянин был весьма неплохим игроком: до "Космоса" он исправно забивал за "ПСЖ", а на ЧМ-1970 стал автором единственного гола своей национальной сборной на турнире. А потому справедливо считался главной звездой команды до появления бразильского кудесника. Именно удачные действия связки Пеле – Шпиглер и спасли для хозяев этот матч. Сначала бразилец передачей вразрез организовал израильтянину выход один на один, и тот хитро прокинул мяч мимо голкипера "Далласа" Кенни Купера. А спустя 9 минут Пеле установил окончательный счет в матче: откликнулся на заброс Шпиглера с правого фланга и, перепрыгнув четверых (!) защитников соперника, головой вколотил мяч в сетку. Стадион взревел от восторга, а фотографы, дежурившие за воротами техасцев, выбежали на поле, чтобы сделать более крупные снимки короля футбола, радующегося своему успеху. Телезрители же увидели исторический гол лишь в повторе, поскольку Пеле забил в тот самый момент, когда режиссер трансляции решил показать повтор одного из предыдущих эпизодов с его участием. Такая вот ирония судьбы. В своем послематчевом блиц-интервью у кромки поля Пеле сказал журналистам: "Нам нужно провести еще несколько игр вместе, лучше узнать друг друга, прежде чем мы действительно сможем начать играть. Но, судя по сегодняшнему выступлению, я не сомневаюсь, что мы можем стать очень хорошей командой".

Предсказания короля футбола сбылись с лихвой. С этого момента "Космос" перестал быть прежним. Из разношерстной компании иностранцев-ноунеймов, полупрофессионалов и студентов клуб стал стремительно превращаться в "самую гламурную команду мирового футбола", по меткому выражению спортивного журналиста Гэвина Ньюшема. Если ранее соккер в значительной степени игнорировался американской прессой, то теперь "Космос" стал постоянным фигурантом последних страниц всех ведущих таблоидов. Проект стремительно набирал обороты, превращаясь в огромное коммерческое предприятие: штат клубного офиса за короткое время увеличился с пяти человек до 52. А к Пеле вскоре присоединились немецкая легенда Франц Беккенбауэр, лучший бомбардир Серии А итальянский эгоманьяк Джорджо Киналья и экс-капитан бразильской сборной Карлос Альберто. Клуб становился по-настоящему модным, обрастая именитыми фанатами. После переезда на новенький стадион "Джайентс" в Нью-Джерси, где на каждую игру собиралось не менее 40 тысяч зрителей (а однажды был оформлен первый футбольный солдаут в истории США – 77 691 проданный билет), команда отказалась от префикса "Нью-Йорк" и играла просто как "Космос", без географического названия.

Поездки на выездные матчи, по словам тогдашнего секретаря клуба Стива Маршала, "были похожи на гастроли с Rolling Stones", поскольку команда собирала аншлаги на каждом стадионе, который посещала. А на домашних играх у "космополитов" не было отбоя от известных болельщиков. Стив Росс делал из своего детища рок-группу, со всеми присущими ей атрибутами: поклонницы, лимузины, частные самолеты, тусовки в лучших ночных клубах, Мик Джаггер, Лайза Минелли и и Мохамед Али, посещающие раздевалку после матчей. "Иногда мне кажется, что я в Голливуде", – сказал как-то Франц Беккенбауэр об атмосфере, окружавшей команду.

"Космос" задал моду на соккер в стране, где прежде его в значительной степени игнорировали. Росс понял, что идея со звездами работает, поняли это в других клубах. В течение следующих нескольких лет у соседей появились Джордж Бест, Эйсебио, Джефф Херст, Герд Мюллер, Бобби Мур, Йохан Кройф. Общая посещаемость матчей возросла почти в 10 раз. Соккер стремительно американизировался и стал рассматриваться как жизнеспособная альтернатива более традиционным для США видам спорта, таким как баскетбол, бейсбол и американский футбол.

Однако расцвет "Космоса" и всей NALS был похож на полет метеорита. Так же как появление Пеле дало толчок развитию футбола в США, выход бразильца на пенсию осенью 1977 года, ознаменовал собой начало упадка. Не было звезды того же уровня, которая могла бы заменить его в качестве главного исполнителя NASL. Популярность соккера резко снизилась, посещаемость упала, рентабельность лиги была поставлена под вопрос и вскоре мыльный пузырь лопнул. В конце 1984 года, потеряв большинство своих франшиз, Североамериканская футбольная лига закрылась. Что ж, взлететь с космической скоростью и так же стремительно упасть, лишившись всего, это так по-американски.

Только через 12 лет, в 1996-м появилась MLS, Высшая лига соккера. Впрочем, это уже совсем другая история.

Фото с архива