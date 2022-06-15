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Украина закончила июнь ничьей, а Италия и Англия - позором. Главные новости за 14 июня

Общие новости
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(4 голосов)

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 14 июня

Украина закончила июнь ничьей, а Италия и Англия - позором. Главные новости за 14 июня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Nurkiewicz

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины расписала ничью с Ирландией в Лиге наций

Очень уставшими выглядели обе сборные вчера в Лодзи, но наши все-таки больше. Ирландия открыла счет в первом тайме после ряда грубых ошибок сине-желтых перед своей штрафной, но идеальный проход и ассист от Ярмоленко спасли ситуацию даже при плохой игре - 1:1. В таблице команда Александра Петракова осталась первой, но все решат осень и очные матчи с Шотландией.

Германия разбила обновленную Италию. Забил даже Вернер

Казалось, Италия несколько отошла от непопадания на ЧМ и 0:3 в Финалиссиме с Аргентиной, но нет. Стоило команде Роберто Манчини встретить по-настоящему топового соперника, как опять провал - 2:5. Понятно, что в "Скуадре Адзурре" идет смена поколений, но все же у ее фанатов есть повод расстроиться. Италии дважды забил даже Тимо Вернер, о чьей реализации слагают легенды.

Венгрия в гостях поиздевалась над Англией. Времена Пушкаша вернулись?

Серьезно, с 1953 года Венгрия не унижала "Трех львов" на их поле, и вот история повторилась. Пускай это только Лига наций, но 0:4 на своем поле все равно выглядят болезненной оплеухой. Гарет Саутгейт обязан принять меры - ну, или их обязана принять ФА по Саутгейту. Тянуть опасно, ведь с такой игрой Англию на ЧМ порвут вообще все.

Коста-Рика стала последней участницей ЧМ-2022

В стыковом матче против Новой Зеландии все решил единственный гол экс-"Канонира" Джоэла Кэмпбелла. Для костариканцев это третье попадание на мундиаль подряд - их новый рекорд. Самым успешным для маленькой страны до сих пор был ЧМ-2014, где она добралась до 1/4 финала. Лидер команды-2014 Брайан Руис все еще в строю - правда, в силу возраста выходит только на замены.

"Ливерпуль" официально подписал Дарвина Нуньеса из "Бенфики"

Контракт рассчитан на 6 лет; сумма сделки составила 75 млн евро сразу и 25 - бонусами. В прошлом сезоне 22-летний уругваец забил 34 гола в 41 матче за "Орлов", и выбор "Ливерпуля" кажется абсолютно оправданным. В новом сезоне Нуньес должен бросить вызов самому Эрлингу Холанду, которого завербовал "Ман Сити".

Состоялись жеребьевки новых розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги конференций

Ну, а жизнь продолжается. Наши клубы жеребьевка квалификации-2022/23 пока не затронула, они вступят в дело позже, но самые слабые своих соперников уже узнали. Ничего примечательного; самая "звездная" пара пока "Лех" - "Карабах". Огласили также, что квалификация ЛЧ начнется 5-6 июля, а ЛК - 15 июля. Получается, межсезонье у нас продлится всего три недели!

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2022 в 08:36
Англія та Італія показали що їм цей турнір не цікавий.
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Maldini (Киев)
15.06.2022 в 08:18
В слезах Ярмоленко???Трудно в это поверить!
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