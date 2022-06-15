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УЕФА хочет запустить новый летний турнир - СМИ

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УЕФА хочет запустить новый летний турнир - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА планирует провести новый клубный турнир, сообщает L’Équipe.

По информации издания, в этом соревновании примут участие 4 клуба, в числе которых будет действующий победитель Лиги чемпионов. По какому принципу будут отбираться другие три команды, пока неизвестно.

Турнир должен пройти в формате "Финала четырех". Скорее всего, первый розыгрыш состоится в США.

При этом в организации не намерены отказываться от Суперкубка УЕФА. Ожидается, что вместо победителя Лиги чемпионов будет играть триумфатор Лиги конференций против обладателя Лиги Европы. Изменения запланированы на 2024 год.

Отметим, что именно в 2024 году изменится формат еврокубков. В частности, в Лиге чемпионов больше не будет группового турнира – участники плей-офф будут определяться по итогам регулярного чемпионата – 36 команд, 8 матчей по швейцарской системе.

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В статье: УЕФА
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Источник:
L’Equipe

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Комментарии (1)
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Саша Махоуни
15.06.2022 в 13:32
По 100 матчей за сезон скоро будет. Бред !
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