УЕФА хочет запустить новый летний турнир - СМИ
Нужен ли он?
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УЕФА планирует провести новый клубный турнир, сообщает L’Équipe.
По информации издания, в этом соревновании примут участие 4 клуба, в числе которых будет действующий победитель Лиги чемпионов. По какому принципу будут отбираться другие три команды, пока неизвестно.
Турнир должен пройти в формате "Финала четырех". Скорее всего, первый розыгрыш состоится в США.
При этом в организации не намерены отказываться от Суперкубка УЕФА. Ожидается, что вместо победителя Лиги чемпионов будет играть триумфатор Лиги конференций против обладателя Лиги Европы. Изменения запланированы на 2024 год.
Отметим, что именно в 2024 году изменится формат еврокубков. В частности, в Лиге чемпионов больше не будет группового турнира – участники плей-офф будут определяться по итогам регулярного чемпионата – 36 команд, 8 матчей по швейцарской системе.
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