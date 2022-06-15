Египетский царь. Сегодня юбилей у лучшего бомбардира АПЛ-2021/22
Или можно просто фараон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мохаммед Салах (полное имя Мохаммед Салах Хамед Мехрез Гали) родился 15 июня 1992 года, сегодня ему исполняется 30 лет. Египетский нападающий на данный момент защищает цвета английского "Ливерпуля".
В составе "мерсисайдцев" Салах по одному разу становился чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а также победителем Лиги чемпионов. Дважды форвард доходил до финала Лиги чемпионов - в сезоне 2017/18 и 2021/22. Интересно, что в обоих случаях он встречался с "Реалом".
Кроме того, Салах выступал за "Мокавлун", "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому". В составе национальной сборной Египта он - финалист Кубка африканских наций - 2017 и 2021 годы.
Отметим, что в этом году Мохамед признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA. Более того, в минувшем сезоне Салах разделил звание лучшего бомбардира чемпионата вместе с Сон Хын Мином. Оба нападающих забили по 23 гола.
Wishing @MoSalah a very happy birthday ????????????— Liverpool FC (@LFC) June 15, 2022
Leave your birthday messages for our Egyptian King below ???? pic.twitter.com/wkwN6Urxbl
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