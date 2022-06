Египетский царь. Сегодня юбилей у лучшего бомбардира АПЛ-2021/22

Мохаммед Салах (полное имя Мохаммед Салах Хамед Мехрез Гали) родился 15 июня 1992 года, сегодня ему исполняется 30 лет. Египетский нападающий на данный момент защищает цвета английского "Ливерпуля".

В составе "мерсисайдцев" Салах по одному разу становился чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а также победителем Лиги чемпионов. Дважды форвард доходил до финала Лиги чемпионов - в сезоне 2017/18 и 2021/22. Интересно, что в обоих случаях он встречался с "Реалом".

Кроме того, Салах выступал за "Мокавлун", "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому". В составе национальной сборной Египта он - финалист Кубка африканских наций - 2017 и 2021 годы.

Отметим, что в этом году Мохамед признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA. Более того, в минувшем сезоне Салах разделил звание лучшего бомбардира чемпионата вместе с Сон Хын Мином. Оба нападающих забили по 23 гола.

