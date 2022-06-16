Соперник Динамо в ЛЧ, номинация Забарного и прощания Алвеса. Главные новости за 15 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 15 июня.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, на которой своего соперника узнало и киевское "Динамо". По ее итогам первым соперником команды Мирчи Луческу в отборе станет турецкий "Фенербахче". Матчи раунда состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года. Победители пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Ожидается, что свой домашний матч "Динамо" проведёт в Кракове или Вроцлаве.

"Барселона" не стала предлагать Дани Алвесу новый контракт. Текущее соглашение "блауграны" с 39-летней легендой истекает 30 июня. Напомним, Алвес вернулся в Каталонию зимой, проведя 16 поединков за команду Хави Эрнандеса во второй половине сезона. Ожидается, что Алвес вскоре найдёт новый клуб, так как Дани планирует поехать на Чемпионат мира в Катаре. Ранее Алвес выступал за "Барселону" с 2008-го по 2016-й год, выиграв с клубом 23 трофея.

Защитник "Динамо" Илья Забарный стал одним из 100 претендентов на получение ежегодной премии Golden Boy, организатором которой является итальянское издание Tuttosport. Отметим, что в этом списке могут находиться футболисты, которые не старше 21 года и выступают в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Добавим, что Tuttosport изначально объявляет топ-100 кандидатов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов. В 2021 году обладателем приза Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри.

"Реал" полностью согласовал новый контракт с Винисиусом Жуниором, сообщает Фабрицио Романо. Сделка будет рассчитана до лета 2026-го года, а сам бразилец будет получать на уровне главных звезд "сливочных". Сумма отступных в новом контракте - один миллиард евро. Винисиус играет за "Реал" с лета 2018-го года. Он долго не мог стать основным исполнителем, однако в последней кампании его прорвало - 42 результативных действий (22+20) в 52-х играх. Он забил победный гол в финале Лиги Чемпионов. Ранее "Реал" объявил о продлении контракта с Модричем.

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане близок к переходу в мюнхенскою "Баварию". Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации итальянского инсайдера, сенегалец и немецкий клуб достигли полной устной договоренности по поводу будущего контракта. Соглашение будет рассчитано на три сезона. Bild пишет, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп также дал "зеленый свет" на трансфер Садио в состояние мюнхенцев. "Бавария" направит в Ливерпуль третье предложение с суммой трансфера в 40 млн. евро + бонусы.