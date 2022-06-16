Кролик из цилиндра. К годовщине одного из самых ярких дебютов в истории мирового футбола

Так уж сложилось, что в составе сборной Германии почти всегда был (и сейчас есть) свой Мюллер, и эта фамилия уже стала неким синонимом немецкого футбольного качества. После победного домашнего ЧМ-1974 Бундестим понесла серьезную потерю – ряды национальной команды покинул легендарный Бомбардир нации Герд Мюллер. Но разве будет свято место долго пустовать? Разумеется, нет! И уже спустя два года на Евро-1976 стремительно взошла звезда другого Мюллера – Дитера.

Справедливости ради надо сказать, что он не совсем Мюллер. Точнее, не всегда им был. Дитер родился в семье защитника франкфуртского "Айнтрахта" Хайнца Кастера и в детстве носил фамилию отца. Но после того, как Хайнц ушел из семьи, мать во второй раз вышла замуж, и парня усыновил отчим. Однако, развод родителей не повлиял на выбор профессии молодого человека. Дитер все-таки пошел по стопам биологического отца и стал профессиональным футболистом. В 19-летнем возрасте он дебютировал в Бундеслиге за "Киккерс Оффенбах", воспитанником которого являлся. Через два года, уже в составе "Кельна", молодой нападающий едва не стал лучшим бомбардиром сезона-1974/75. Забив 24 гола, Мюллер на три мяча отстал в снайперской гонке от Юппа Хайнкеса из гладбахской "Боруссии". На старте следующего первенства Дитер получил травму, из-за которой пропустил весь первый круг. Но в весенней части сезона, наколотив 13 мячей, помог и "Кельну", и себе. "Козлы" финишировали на четвертом месте, завоевав путевку в Кубок УЕФА, а Мюллера включили в расширенный список кандидатов на поездку на Евро-1976.

Возможно, он "пролетел" бы мимо окончательной заявки сборной, но перед самым турниром Бундестим потеряла сразу трех нападающих. Почти синхронно получили травмы Юпп Хайнкес и Клаус Фишер, а Клаус Топмеллер попал в ДТП. Так Дитер и оказался на ЧЕ. Где ему довелось написать очередную главу легенды о футбольных немцах, которые никогда не сдаются и всегда борются до конца. Случилось это 46 лет назад, 17 июня 1976 года, в полуфинальном матче ФРГ – Югославия.

Уже к 31-й минуте Германия уступала в два мяча хозяевам чемпионата, у которых отличились Данило Попивода и Драган Джаич. Горячие балканские болельщики, до отказала заполнившие белградский стадион "Црвена Звезда", неистово поддерживали своих любимцев. А у действующих чемпионов мира и Европы ничего не получалось: совершил голевой ляп Зепп Майер, раз за разом ошибался в защите Берти Фогтс, не держался мяч в центре поля, не было остроты впереди. Да и откуда ей было взяться, если Германия начала матч вообще без нападающих – за атаку отвечали номинальные полузащитники Бернд Хольценбайн, Эрих Беер и Ули Хенесс.

В перерыве в раздевалке к команде обратился Франц Беккенбауэр. Капитан попытался взбодрить товарищей, сплотить коллектив. Не помогло. В начале второго тайма "юги" имели реальнейший шанс забить третий гол. Вновь грубейшая ошибка защиты, и Славиша Жунгул чудом не попал в пустые ворота. В тот момент казалось, что сборной ФРГ уже не спастись...

Первый гол немцев на 64-й минуте получился неожиданным и шальным. Вышедший на замену после перерыва Хайнц Флоэ зарядил из-за пределов штрафной, и голкипера соперников Огнена Петровича дезориентировал рикошет. Этот мяч вернул Бундестим в игру, став сигналом для мощнейшего натиска на югославские ворота. Но забивать было некому. Хенесс не реализовал выход один на один, вскоре никто не успел замкнуть острый прострел Хольценбайна. Мяч метался по штрафной хозяев. Когда до конца матча оставалось чуть более десяти минут, наставник сборной ФРГ Хельмут Шен, поддавшись на уговоры своего ассистента Юппа Дерваля ("Давайте попробуем Мюллера. Для чего-то же мы его сюда взяли!"), бросил спасать положение 22-летнего центрфорварда-дебютанта. Сделав, пожалуй, самую удачную замену в своей карьере.

Вскоре после того, как Дитер появился на поле, заменив подуставшего ветерана Герберта Виммера, немцы получили право на угловой. Райнер Бонхоф навесил от левого флажка, и Мюллер, которого вообще никто не опекал, головой вколотил мяч в ворота, переведя игру в дополнительное время – первым же касанием в дебютном матче за сборную! Но это была лишь "распевка", основную "арию" новичок исполнил в концовке овертайма. До серии пенальти оставалось всего 5 минут, когда Флоэ убежал от Ерковича на левой бровке и прострелил на дальнюю штангу, где дежурил неприкрытый Хольценбайн. Тот не стал бить сам, откатив мяч на линию вратарской Мюллеру, и Дитер, находясь в окружении трех защитников, в касание влепил с правой под перекладину – 3:2! А в самом конце дополнительного разыгравшийся дебютант записал на свой счет и третий гол: удачно сыграл на добивании после удара Бонхофа в штангу. Хет-трик в первом же матче! И каком! "Что за чертовщина, как будто фокусник достает кроликов из цилиндра: один Мюллер ушел, другой вышел и сразу забил три гола", – недоумевали на следующий день югославские газеты. Сам же герой вечера на вопрос, как ему удалось совладать с нервами, с улыбкой ответил: "У меня совсем не было времени на то, чтобы нервничать. Все произошло так быстро".

В финале ФРГ-Чехословакия, на который Дитер прогнозируемо вышел в стартовом составе, с немцами приключилось дежа вю. Бундестим вновь пропустила два быстрых мяча, и вновь сумела спастись и перевести игру в овертайм. И один из голов снова забил Мюллер. Только вот на этот раз дополнительное время соперники отбегали вхолостую. А в серии послематчевых пенальти немецкая машина по производству побед дала сбой. После того, как Ули Хенесс с "точки" запустил мяч в ночное белградское небо, Антонин Паненка принес победу чехословакам издевательским ударом, названным вскоре в его честь...

Дитер Мюллер к титулу вице-чемпиона Европы добавил призы лучшего бомбардира и лучшего игрока турнира. Казалось, что в сборной ему теперь гарантирована долгая и успешная карьера. Но из-за непростых отношений с бундестренером Хельмутом Шеном в дальнейшем этот яркий форвард сыграл за национальную команду лишь 10 раз. Впрочем, это уже совсем другая история.

P.S.

После того поражения в финале ЧЕ-1976 и до настоящего времени сборная ФРГ/Германии выигрывала все серии пенальти в официальных матчах чемпионатов мира и Европы. Таких случаев набралось уже шесть: