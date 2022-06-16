Продержался два месяца: Египет снова уволил главного тренера

Эхаб Галаль уволен с поста главного тренера сборной Египта спустя два с половиной месяца после назначения.

Тренер остался безработным после 0:2 от Эфиопии в отборе на КАН, а также 1:4 в товарищеском матче против Кореи. Дальше египетские чиновники решили не ждать и, по слухам, теперь ищут зарубежного специалиста.

У Египта уже был такой - португалец Карлуш Кейруш, но его уволили в апреле после непопадания "Фараонов" на ЧМ-2022.

Тогда же пост отдали Галалю как одному из самых авторитетных местных тренеров, но, как видим, эксперимент добром не кончился.