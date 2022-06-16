37 лет - не предел: Вальбуэна продлил контракт с греческим чемпионом
Не стареют душой ветераны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Экс-игрок сборной Франции Матье Вальбуэна еще на год продлил контракт с "Олимпиакосом".
37-летний атакующий хавбек выступает в Греции с 2019-го и за это время выиграл с клубом три чемпионства. В минувшей Суперлиге ветеран набегал 28 матчей, забив 3 гола.
Лучшие годы карьеры Вальбуэна прошли в "Марселе" в 2006-14 годах; тогда же он регулярно вызывался в сборную Франции.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Ματιέ Βαλμπουενά, μετά την επισημοποίηση της παραμονής του στην ομάδα μας! / Mr. Evangelos #Marinakis, with @MathieuVal8 after the signing of his new contract with #Olympiacos FC!#Valbuena #Renewal #France pic.twitter.com/eh9b76lGBV— Olympiacos FC (47) (@olympiacosfc) June 16, 2022
В 2015 году Матье стал жертвой шантажа группы лиц, в который оказался замешан Карим Бензема, после чего их обоих отстранили от выступлений за сборную. Суд по этому делу закончился только в ноябре 2021-го, когда форварду "Реала" присудили год условно.
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