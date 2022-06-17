Мирослав Клозе впервые возглавил взрослую команду

Мирослав Клозе назначен главным тренером австрийского "Альтаха". Контракт рассчитан на два года.

44-летний немец ранее еще не возглавлял взрослую команду - весь его тренерский опыт это два года во главе сборной Германии U-17 и один сезон в качестве помощника Ганса Флика в "Баварии".

Болельщикам по всему миру Клозе известен, прежде всего, выдающимися выступлениями за сборную Германии - с 16 голами он является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

"Альтах" в прошлом сезоне лишь в последнем туре избежал вылета из австрийской Бундеслиги.