Мирослав Клозе впервые возглавил взрослую команду
Легенда едет в Австрию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Uwe Anspach/picture alliance
Мирослав Клозе назначен главным тренером австрийского "Альтаха". Контракт рассчитан на два года.
44-летний немец ранее еще не возглавлял взрослую команду - весь его тренерский опыт это два года во главе сборной Германии U-17 и один сезон в качестве помощника Ганса Флика в "Баварии".
Болельщикам по всему миру Клозе известен, прежде всего, выдающимися выступлениями за сборную Германии - с 16 голами он является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.
"Альтах" в прошлом сезоне лишь в последнем туре избежал вылета из австрийской Бундеслиги.
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