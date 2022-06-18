Ван Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе

Экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

"Криштиану – отличный игрок, но те, кто говорят, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе, или говорят это неискренне.

Месси – уникален. Его невозможно подражать, за ним невозможно повторять. Такой игрок, как он, появляется каждые 50 или 100 лет.

Будучи ребенком, он упал в котел с футбольным гением", - сказал эксперт.