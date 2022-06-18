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Ван Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе

Общие новости
(3 голосов)

Специалист категоричен в своих предпочтениях

Ван Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе

Новина українською

Экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

"Криштиану – отличный игрок, но те, кто говорят, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе, или говорят это неискренне.

Месси – уникален. Его невозможно подражать, за ним невозможно повторять. Такой игрок, как он, появляется каждые 50 или 100 лет.

Будучи ребенком, он упал в котел с футбольным гением", - сказал эксперт.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Марко ван Бастен
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Источник:
Marca

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Комментарии (10)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.06.2022 в 16:51
Если условно разделить все высказывания, всех фанатов футбола на Планете Земля, в отношении лучшего футболиста мира всех времен - Лео Месси и просто, иногда неплохого футболиста CR7, то голоса разделятся следующим образом. За Месси проголосуют тренеры и футболисты, бывшие и ныне играющие, примерно их будет 80%, а остальные 20% - это люди искусства, знаменитости, мальчишки и девчонки, тусующиеся в соц сетях и тп. Что касается португальца, то картина здесь обратная. Более 80% за него голосуют те, кто практически к футболу не имеют отношение. Это всякая богема, малолетки в соц сетях и тп. Проще говоря, если представить какое-то голосование, где у обоих поровну, по 50%, то у Месси из этих 50% формула - 80/20, а роника - 20/80.. ЛМ-ЧМ 2022!!!
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0
0
Dr. House (Поділля)
18.06.2022 в 16:20
Кисельови- Соловйови швидко розгорнули студію. Мессі ні в чом нє вінават, п'ять галовиЕстонії ета падтвєрждєніє, ко-ко-ко. Пєтушари
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+3
-3
avatar
Real Zaragoza
18.06.2022 в 16:25
Латентный фанат Рональду, успокойся
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+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
18.06.2022 в 16:12
Ну так можна сказати, що Роналду старанний талант, а Мессі просто талантище! А далі... як в житті. Всі ми пам'ятаємо, як в школі багато вчителів надавали перевагу запопадливим "хорошистам" над просто відмінниками.
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+2
-4
Dr. House (Поділля)
18.06.2022 в 16:18
І що цей "талантіще" показав окрім тепличних умов в ФКБ? Шість голів Клермонам в Лізі фермері за чемпіонат і незабитий пеналь в ворота Куртуа в матчі року для нього? Його синів його жінка народила і то завдяки Хаві із Ін'єстою
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+4
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.06.2022 в 16:41
Мне понравился твой позор! Продолжай смешить всех. Особенно забавны твои сочинения про тепличные условия. Только у меня вопрос. И охота тебе всё время выставлять себя дураком? Выставлять себя на посмешище? ЛМ-ЧМ 2022!!!
0
-1
avatar
Real Zaragoza
18.06.2022 в 16:12
Всё верно,Марко. Кто играл понимает,что обыграть 3-4 игрока и забить или перекинуть вратаря намного сложнее чем замыкать с пару петров.
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+2
-4
Dr. House (Поділля)
18.06.2022 в 16:14
Читай нижче, ZарагоZeць
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+2
-3
avatar
Real Zaragoza
18.06.2022 в 16:29
Тобі всюди z мерещиться? І Тайсон Фьюрі сьогодні також про Пеналду проїхався,плач
0
-3
Dr. House (Поділля)
18.06.2022 в 16:12
Той, хто каже, що в футболі потрібно відмінити "Правило офсайду" , той нічого не розуміє в футболі
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+2
-3

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