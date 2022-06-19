Александар Коларов завершил карьеру

36-летний сербский защитник Александр Коларов принял решение завершить карьеру футболиста.

"Я всегда знал, что рано или поздно этот момент наступит. Хотя мне жаль закрывать одну главу своей жизни, я благодарен, что мне удалось добиться того, что всегда было моей мечтой".

Сейчас я уже сосредоточен на своей "другой" жизни в мире футбола. В скором времени начну учиться на спортивного директора и скаута в Национальном футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано", – сказал Коларов.