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Александар Коларов завершил карьеру

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Легенда сербского футбола повесил бутсы на гвоздь

Александар Коларов завершил карьеру

Новина українською

36-летний сербский защитник Александр Коларов принял решение завершить карьеру футболиста.

"Я всегда знал, что рано или поздно этот момент наступит. Хотя мне жаль закрывать одну главу своей жизни, я благодарен, что мне удалось добиться того, что всегда было моей мечтой".

Сейчас я уже сосредоточен на своей "другой" жизни в мире футбола. В скором времени начну учиться на спортивного директора и скаута в Национальном футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано", – сказал Коларов.

Последним клубом Александра был "Интер". Раньше он играл за "Рому", "Манчестер Сити", "Лацио", "ОФК Белград" и "Чукарички".

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В статье: Александар Коларов Интер (Италия) Манчестер Сити Рома (Рим) национальная сборная Сербии
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Источник:
Kurir

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