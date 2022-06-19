Александар Коларов завершил карьеру
Легенда сербского футбола повесил бутсы на гвоздь
36-летний сербский защитник Александр Коларов принял решение завершить карьеру футболиста.
"Я всегда знал, что рано или поздно этот момент наступит. Хотя мне жаль закрывать одну главу своей жизни, я благодарен, что мне удалось добиться того, что всегда было моей мечтой".
Сейчас я уже сосредоточен на своей "другой" жизни в мире футбола. В скором времени начну учиться на спортивного директора и скаута в Национальном футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано", – сказал Коларов.
Последним клубом Александра был "Интер". Раньше он играл за "Рому", "Манчестер Сити", "Лацио", "ОФК Белград" и "Чукарички".
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