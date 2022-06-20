Экс-голкипер Динамо получил нового тренера в Польше

Польский "Лех" на своем официальном сайте объявил о назначении Джон ван дем Брома новым главным тренером команды.

55-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на 2 года - до 30 июня 2024 года. На этой должности он заменил Мацея Скоржа, который покинул клуб по личным причинам.

Предыдущим местом работы Брома был саудовский "Аль-Таавун", который он покинул в прошлом месяце. До этого нидерландец также работал с "Генком", "Утрехтом", АЗ "Алкмаром", "Андерлехтом" и "Витессом".

Отметим, что ван ден Бром в Польше будет работать с арендованным голкипером "Металлиста" и экс-вратарем "Динамо" Артуром Рудько. В сезоне 2021/22 "Лех" стал чемпионом страны и сыграет в квалификации Лиги чемпионов против "Карабаха" (5-12 июля).