Экс-голкипер Динамо получил нового тренера в Польше
Польский клуб стал чемпионом страны в прошлом сезоне
Фото: lechpoznan.pl
Польский "Лех" на своем официальном сайте объявил о назначении Джон ван дем Брома новым главным тренером команды.
55-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на 2 года - до 30 июня 2024 года. На этой должности он заменил Мацея Скоржа, который покинул клуб по личным причинам.
Предыдущим местом работы Брома был саудовский "Аль-Таавун", который он покинул в прошлом месяце. До этого нидерландец также работал с "Генком", "Утрехтом", АЗ "Алкмаром", "Андерлехтом" и "Витессом".
Отметим, что ван ден Бром в Польше будет работать с арендованным голкипером "Металлиста" и экс-вратарем "Динамо" Артуром Рудько. В сезоне 2021/22 "Лех" стал чемпионом страны и сыграет в квалификации Лиги чемпионов против "Карабаха" (5-12 июля).
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