ВСУ переходят к наступательным действиям на Запорожском направлении
Орки, бегите обратно в оркостан
Генштаб ЗСУ
Командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов рассказал, что врагу не удается совершать прорывы на Запорожском направлении. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении".
"Линия фронта выравнивается и становится похожей на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и подавлять их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед".
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