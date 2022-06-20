ВСУ переходят к наступательным действиям на Запорожском направлении

Командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов рассказал, что врагу не удается совершать прорывы на Запорожском направлении. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении".

"Линия фронта выравнивается и становится похожей на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и подавлять их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед".