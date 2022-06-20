Пропустит ЧМ. Польский футболист, играющий в России, не будет вызываться в сборную
Официальное решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист сборной Польши Мацей Рыбус отстранен от игр за национальную команду. Сообщение об этом появилось на сайте польского футбольного союза.
"Чеслав Михневич после завершившегося на прошлой неделе тренировочного сбора сборной Польши пообщался с Мацеем Рыбусом, который сейчас находится в Польше. Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не будет учитываться при определении состава на Чемпионат мира-2022", - сказано в заявлении.
Komunikat PZPN ws. Macieja Rybusa— PZPN (@pzpn_pl) June 20, 2022
32-летний Рыбус на протяжении последних пяти лет играет в России. Ранее он защищал цвета "Локомотива", однако летом стал свободным агентом. Не так давно он согласился перейти в "Спартак".
За национальную сборную Польши Рыбус в сумме провел 66 игр, приняв участие на Евро-2020 и на Мундиале в 2018-м году.
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