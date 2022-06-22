Вернидуб возглавил Кривбасс, УПЛ обсуждает будущее, старт новой ЛЧ. Главные новости за 21 июня

День инсайдов о будущем УПЛ начал журналист Андрей Сенькив; по его данным будущий чемпионат планируют играть в двух группах: одна проведет матчи в Киеве, другая - на западе Украины. Чуть позже эти слова опроверг функционер Евгений Дикий, но без конкретики. В то же время Игорь Бурбас утверждает, что локации у Сенькива верны, но групп не будет - все сыграют со всеми. Официальную информацию на этот счет ждем уже скоро.

56-летний специалист подписал с клубом контракт на три года. Юрий Вернидуб прошлой осенью очень успешно проходил ЛЧ с "Шерифом", но после российского вторжения в Украину пошел в ВСУ добровольцем. Чтобы он мог заниматься футболом, командование отправило тренера служить в Кривой Рог - таковы реалии УПЛ, к сожалению.

Это правило уже действовало после российского вторжения в феврале, и теперь срок его действия продлили до лета 2023-го. Суть в том, что украинские клубы имеют право отправлять легионеров в аренды на сезон, а тем временем их контракты здесь будут заморожены - то есть, отбегать оставшиеся по договору годы все равно придется. Это может помочь "Динамо", "Шахтеру" и другим сохранить боеспособный костяк до лучших времен.

Об этом пишет местное издание Calcio Atalanta. Ранее сообщалось, что Руслан очень интересен "Ювентусу", но в "Аталанте" разбрасываться украинцем не намерены. Вместо этого клуб летом будет рассматривать предложения по колумбийцам Дувану Сапате и Луису Муриэлю, а также россиянину Алексею Миранчуку. Последнее вдвойне приятно, ведь он прямой конкурент Малиновского за место "10-ки".

Новое соглашение "Нерадзурри" и тренера рассчитано по схеме 2+1. Индзаги тренирует "Интер" уже год, и в прошлом сезоне его команда взяла Кубок и Суперкубок Италии, но на 2 очка отстала от "Милана" в гонке за Скудетто. Сейчас "Интер" торгует Лукаку и других новичков, так что у Индзаги будут ресурсы еще улучшить результаты.

Это, конечно, громко сказано, но факт есть факт - вчера отыграли матчи предварительного раунда квалификации. Главное событие дня - разгром исландским "Викингуром" эстонской "Левадии" 6:1. Кажется, еще ниже упасть просто невозможно.