Трансфер Мане, уход Грановской и новый тренер Аякса. Главные новости за 22 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей футбола за среду, 22 июня.

"Бавария" объявила о подписании вингера "Ливерпуля" Садио Мане. Трансфер 30-летнего сенегальца обошёлся мюнхенскому клубу в 32 миллиона евро, вместе с бонусами сумма может превысить показатель в 40 млн. Мане подписал с Die Roten контракт на 3 сезона. В составе "Ливерпуля" Мане выиграл 6 трофеев, включая титулы АПЛ и Лиги Чемпионов. Ожидается, что трансфер Мане даст "зелёный свет" на переезд Левандовски в Барселону.

Самая влиятельная женщина в мировом футболе покинула свою должность. Марина Грановская не на долго пережила Романа Абрамовича в "Челси", не сумев найти общий язык с новыми владельцами клуба. Пост 47-летней Грановской временно займёт владелец лондонцев Тодд Боэли, после чего на "Стэмфорд Бридж" планируют найти полноценного спортивного директора. Грановская работала директором "Челси" с 2014-го года, в 2021-м году была удостоена награды Tuttosport в номинации "Лучший футбольный менеджер Европы".

Ещё один легионер "Шахтёра" может покинуть клуб в ближайшее время. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "ПСВ" Эйндховен планирует усилить оборону с помощью Марлона. Клубы уже ведут переговоры, но пока что стороны обсуждают лишь формат сделки. На 26-летнего бразильца претендует ещё несколько клубов. Одним из решающих факторов для "ПСВ" может стать фигура Рууда ван Нистелроя, считает Романо. Напомним, что "Шахтер" приобрел Марлона у "Сассуоло" летом 2021 года за 12 млн евро.

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 киевское "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче". Первый поединок, который будет номинально домашним для нашей команды, состоится в среду, 20 июля, в польском городе Лодзь на Муниципальном стадионе ЛКС им. Владислава Круля. Арена вмещает 18 тысяч человек. Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

Амстердамский "Аякс" объявил о назначении на должность главного тренера Альфреда Шредера. 49-летний специалист подписал контракт с клубом по схеме 2+1. Альфред Шредер уже работал в "Аяксе". С 2018 по 2019 годы он был ассистентом у Эрика тен Хага. Самостоятельно специалист работал в "Твенте", "Хоффенхайме" и "Брюгге". Последних он принял в январе 2022-го и привел к чемпионскому титулу. Напомним, что предыдущий наставник "Аякса", Эрик тен Хаг, по завершении сезона покинул пост и подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".