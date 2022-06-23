CAS рассмотрит апелляции на санкции против российских клубов и сборных

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в июле рассмотрит апелляции против российских клубов и сборных.

Как сообщает ESPN, 5 июля состоится слушание по апелляции российского футбольного союза (рфс) на дисквалификацию российских клубов и сборных согласно совместному решению ФИФА и УЕФА.

11 июля CAS рассмотрит апелляцию четырех российских клубов на исключение клубных соревнований УЕФА.

Отметим, что в россии могут запросить об ускоренном рассмотрении дела в преддверии запланированных матчей квалификационных раундов Лиги чемпионов и других турниров под эгидой УЕФА.

Напомним, что все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора в Украину.