CAS рассмотрит апелляции на санкции против российских клубов и сборных
Слушание пройдет в июле
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvio De Negri/DeFodi images
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в июле рассмотрит апелляции против российских клубов и сборных.
Как сообщает ESPN, 5 июля состоится слушание по апелляции российского футбольного союза (рфс) на дисквалификацию российских клубов и сборных согласно совместному решению ФИФА и УЕФА.
11 июля CAS рассмотрит апелляцию четырех российских клубов на исключение клубных соревнований УЕФА.
Отметим, что в россии могут запросить об ускоренном рассмотрении дела в преддверии запланированных матчей квалификационных раундов Лиги чемпионов и других турниров под эгидой УЕФА.
Напомним, что все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора в Украину.
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