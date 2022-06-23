  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Галатасарай после худшего в истории сезона назначил тренером клубную легенду

Общие новости
(2 голосов)

Окан Бурук возвращается на "Али Сами Ен"

Галатасарай после худшего в истории сезона назначил тренером клубную легенду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Evrim Aydin/Anadolu Agency

Новина українською

"Галатасарай" объявил о назначении на пост главного тренера 48-летнего Окана Бурука.

Новый наставник по праву может считаться местной легендой. Он выступал за "Львов" в 1991-2001 и 2006-08 годах, выигрывал с ними Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2000 году.

После завершения карьеры Бурук пошел в тренеры и в 2020 году привел к дебютному чемпионству другой стамбульский клуб "Башакшехир".

"Галатасарай" закончил минувший чемпионат на 13-м месте - это худший результат в истории клуба. Из-за ужасных показателей "Львы" по ходу сезона уволили сперва Фатиха Терима, а затем и Доминика Торрента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Окан Бурук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде