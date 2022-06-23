Галатасарай после худшего в истории сезона назначил тренером клубную легенду
Окан Бурук возвращается на "Али Сами Ен"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Evrim Aydin/Anadolu Agency
"Галатасарай" объявил о назначении на пост главного тренера 48-летнего Окана Бурука.
Новый наставник по праву может считаться местной легендой. Он выступал за "Львов" в 1991-2001 и 2006-08 годах, выигрывал с ними Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2000 году.
После завершения карьеры Бурук пошел в тренеры и в 2020 году привел к дебютному чемпионству другой стамбульский клуб "Башакшехир".
#YuvanaHoşGeldinOkanBuruk pic.twitter.com/YPOv01HwbJ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 23, 2022
"Галатасарай" закончил минувший чемпионат на 13-м месте - это худший результат в истории клуба. Из-за ужасных показателей "Львы" по ходу сезона уволили сперва Фатиха Терима, а затем и Доминика Торрента.
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