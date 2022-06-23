Галатасарай после худшего в истории сезона назначил тренером клубную легенду

"Галатасарай" объявил о назначении на пост главного тренера 48-летнего Окана Бурука.

Новый наставник по праву может считаться местной легендой. Он выступал за "Львов" в 1991-2001 и 2006-08 годах, выигрывал с ними Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2000 году.

После завершения карьеры Бурук пошел в тренеры и в 2020 году привел к дебютному чемпионству другой стамбульский клуб "Башакшехир".

"Галатасарай" закончил минувший чемпионат на 13-м месте - это худший результат в истории клуба. Из-за ужасных показателей "Львы" по ходу сезона уволили сперва Фатиха Терима, а затем и Доминика Торрента.