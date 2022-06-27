  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сын Хенрика Ларссона расторг контракт со Спартаком

Общие новости
(1 голосов)

Правильный выбор

Сын Хенрика Ларссона расторг контракт со Спартаком

Фото: spartak.com/ автор неизвестен

Новина українською

Шведский нападающий Джордан Ларссон расторг контракт с московским "Спартаком".

25-летний сын легенды "Тре Крунур" Хенрика Ларссона выступал за россиян с 2019 года и забил 27 голов в 83 матчах во всех турнирах.

После вторжения российских войск в Украину Джордан немедленно отбыл в аренду в АИК, а теперь расстался со "Спартаком" окончательно.

На днях в шведских СМИ появилось его интервью, в котором нападающий поприветствовал решение ФИФА, позволившее легионерам покидать РПЛ в одностороннем порядке, за что на него набросились кремлевские пропагандисты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спартак (Москва) Джордан Ларссон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Спартак"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде