Сын Хенрика Ларссона расторг контракт со Спартаком

Шведский нападающий Джордан Ларссон расторг контракт с московским "Спартаком".

25-летний сын легенды "Тре Крунур" Хенрика Ларссона выступал за россиян с 2019 года и забил 27 голов в 83 матчах во всех турнирах.

После вторжения российских войск в Украину Джордан немедленно отбыл в аренду в АИК, а теперь расстался со "Спартаком" окончательно.

На днях в шведских СМИ появилось его интервью, в котором нападающий поприветствовал решение ФИФА, позволившее легионерам покидать РПЛ в одностороннем порядке, за что на него набросились кремлевские пропагандисты.