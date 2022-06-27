Сын Хенрика Ларссона расторг контракт со Спартаком
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Фото: spartak.com/ автор неизвестен
Шведский нападающий Джордан Ларссон расторг контракт с московским "Спартаком".
25-летний сын легенды "Тре Крунур" Хенрика Ларссона выступал за россиян с 2019 года и забил 27 голов в 83 матчах во всех турнирах.
После вторжения российских войск в Украину Джордан немедленно отбыл в аренду в АИК, а теперь расстался со "Спартаком" окончательно.
На днях в шведских СМИ появилось его интервью, в котором нападающий поприветствовал решение ФИФА, позволившее легионерам покидать РПЛ в одностороннем порядке, за что на него набросились кремлевские пропагандисты.
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Источник:ФК "Спартак"
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