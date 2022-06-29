  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Новый тренер Зари, шумиха вокруг Йовичевича, Израиль в финале Евро. Главные новости за 28 июня

Общие новости
(1 голосов)

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 28 июня

Новый тренер Зари, шумиха вокруг Йовичевича, Израиль в финале Евро. Главные новости за 28 июня

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Йовичевич хочет в "Шахтер", "Днепр-1" уже ищет замену

Со всех сторон пишут, что тренер Игор Йовичевич де-факто уже покинул "Днепр-1" вместе со своими помощниками - вскоре об их назначении должен объявить "Шахтер". При этом инсайдеры добавляют, что изначально хорват соглашался остаться в Днепре, но как только информация об интересе "Горняков" стала публичной, перестал выходить на связь. На место Йовичевича уже активно прочат помощника Сергея Реброва в "Аль-Айне" Унаи Мельгосу.

"Заря" официально назначила нового тренера

Патрик ван Леувен возвращается в Украину в тяжелейшее для нее время. В 2006-13 годах этот голландец возглавлял академию "Шахтера"; затем работал в "Фейенорде", "Кайрате", а последние годы тренировал первую команду тель-авивского "Маккаби". Заменить Виктора Скрипника ему будет нелегко, но "Зарю" можно поздравить - подписание статусное.

"Черноморец" объявил об уходе сразу 11 футболистов

Перед войной "Моряки" затеяли масштабную перестройку команды и заявили о больших амбициях, но из-за кремлевских самодуров Одессе сейчас не до еврокубков. В итоге "Черноморец" расстался сразу с 11 футболистами, среди которых четверо - арендованные у "Динамо", остальные - легионеры. Костяк команды придется собирать чуть ли не с нуля.

Израиль и Англия вышли в финал Евро U-19

Для израильтян это будет первый в истории финал крупного футбольного турнира; доселе они не забирались так высоко ни в одной возрастной категории. Тем не менее, вчера их выступление заслужило на комплименты - евреи остановили главного фаворита Евро Францию! В параллельном матче Англия при помощи угловых одолела Италию. Финал пройдет в словацкой Трнаве 1 июля.

Стерлинг согласовал переход из "Ман Сити" в "Челси"

Детали в прессу пока не слили, но уже очевидно, что трансфер на мази. "Горожане" не заинтересованы в продлении Рахима, у которого через год истекает контракт, тогда как "Челси" затеял крупную перестройку и ищет новые лица. Стерлинг - лицо не особо новое, у него уже 320 матчей и 109 голов в АПЛ, но синим он точно может сгодиться. Немногие игроки умеют так искусно нырять, что им верит даже ВАР.

Женская сборная Украины в утешительном матче победила Венгрию

Шансы на ЧМ украинки уже потеряли, но играть не бросили, и это приятно. Венгерки были биты со счетом 2:0; второй гол получили после контратаки на последних минутах, когда большими силами пошли вперед. После победы наши девушки так и остались 4-ми в таблице, а вот Венгрию поражение подкосило - у нее почти не осталось шансов на 2-е место в группе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде