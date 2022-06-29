Новый тренер Зари, шумиха вокруг Йовичевича, Израиль в финале Евро. Главные новости за 28 июня

Со всех сторон пишут, что тренер Игор Йовичевич де-факто уже покинул "Днепр-1" вместе со своими помощниками - вскоре об их назначении должен объявить "Шахтер". При этом инсайдеры добавляют, что изначально хорват соглашался остаться в Днепре, но как только информация об интересе "Горняков" стала публичной, перестал выходить на связь. На место Йовичевича уже активно прочат помощника Сергея Реброва в "Аль-Айне" Унаи Мельгосу.

Патрик ван Леувен возвращается в Украину в тяжелейшее для нее время. В 2006-13 годах этот голландец возглавлял академию "Шахтера"; затем работал в "Фейенорде", "Кайрате", а последние годы тренировал первую команду тель-авивского "Маккаби". Заменить Виктора Скрипника ему будет нелегко, но "Зарю" можно поздравить - подписание статусное.

Перед войной "Моряки" затеяли масштабную перестройку команды и заявили о больших амбициях, но из-за кремлевских самодуров Одессе сейчас не до еврокубков. В итоге "Черноморец" расстался сразу с 11 футболистами, среди которых четверо - арендованные у "Динамо", остальные - легионеры. Костяк команды придется собирать чуть ли не с нуля.

Для израильтян это будет первый в истории финал крупного футбольного турнира; доселе они не забирались так высоко ни в одной возрастной категории. Тем не менее, вчера их выступление заслужило на комплименты - евреи остановили главного фаворита Евро Францию! В параллельном матче Англия при помощи угловых одолела Италию. Финал пройдет в словацкой Трнаве 1 июля.

Детали в прессу пока не слили, но уже очевидно, что трансфер на мази. "Горожане" не заинтересованы в продлении Рахима, у которого через год истекает контракт, тогда как "Челси" затеял крупную перестройку и ищет новые лица. Стерлинг - лицо не особо новое, у него уже 320 матчей и 109 голов в АПЛ, но синим он точно может сгодиться. Немногие игроки умеют так искусно нырять, что им верит даже ВАР.

Шансы на ЧМ украинки уже потеряли, но играть не бросили, и это приятно. Венгерки были биты со счетом 2:0; второй гол получили после контратаки на последних минутах, когда большими силами пошли вперед. После победы наши девушки так и остались 4-ми в таблице, а вот Венгрию поражение подкосило - у нее почти не осталось шансов на 2-е место в группе.