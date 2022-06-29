Руди Гарсия нашел работу в Саудовской Аравии

Французский специалист Руди Гарсия трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии. 58-летний занял пост главного тренера "Аль-Наср", сообщается на официальном сайте команды.

О деталях соглашения с наставником не разглашается.

До переезда в ОАЭ Гарсия работал в таких клубах, как "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Рома", "Марсель", "Лион". По итогам минувшего сезона "Аль-Наср" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.