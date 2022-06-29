Руди Гарсия нашел работу в Саудовской Аравии
Срок действия контракта тренера неизвестен
Фото: AlNassrFC
Французский специалист Руди Гарсия трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии. 58-летний занял пост главного тренера "Аль-Наср", сообщается на официальном сайте команды.
О деталях соглашения с наставником не разглашается.
До переезда в ОАЭ Гарсия работал в таких клубах, как "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Рома", "Марсель", "Лион". По итогам минувшего сезона "Аль-Наср" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
رسميًا ✅— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2022
وقع رئيس مجلس إدارة نادي #النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقداً مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.
متمنين له التوفيق مع #العالمي .#جارسيا_نصراوي ???? pic.twitter.com/Apn6ukMVax
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