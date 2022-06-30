Аренда Лукаку, новый клуб Фонсеки и возвращение Вербича. Главные новости за 29 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 29 июня.

Ромелу Лукаку вернулся в "Интер" на правах аренды. Годовой вояж бельгийца обойдётся "нерадзурри" в 8-10 млн евро. Также итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату форварда. Напомним, минувшим летом "Челси" заплатил за Лукаку рекордные 113 млн евро. Ожидается, что вслед за Ромелу "Интер" пополнит экс-игрок "Ювентуса" Пауло Дибала. "Челси" в свою очередь близок к подписанию вингера "Лидса" Рафиньи.

"Лилль" объявил о назначении Пауло Фонсеки на пост главного тренера команды. Экс-наставник "Шахтёра" подписал с "догами" двухлетний контракт. Последний год португалец оставался безработным после ухода из "Ромы". На "Пьер Моруа" Фонсека сменил Жослена Журвеннека, под руководством которого клуб финишировал на провальном 10-м месте и остался без еврокубков. Напомним, в 2021-м году "Лилль" сенсационно добыл золото Лиги 1.

Легионеры "Динамо" Беньямин Вербич и Томаш Кендзера вернулись в расположение клуба. В ближайшее время дуэт присоединится к команде в рамках предсезонного сбора в Швейцарии. Вербич и Кендзера последние 4 месяца провели в Польше – выступая на правах аренды за "Легию" и "Лех" соответсвенно. В среду "Динамо" провело спарринг с "Лозанна Спорт", уступив со счётом 0:2.

Вингер "Шахтёра" Педриньо вернулся на родину. В среду 24-летний бразилец успешно прошёл медосмотр в "Атлетико Минейро", где он будет выступать на правах аренды. У "петухов" будет приоритетное право выкупа игрока после истечения срока аренды. Напомним, год назад "горняки" заплатили за Педриньо 18 млн евро. В 18 матчах за "Шахтёр" бразилец отличился 4 голами и тремя ассистами.

"Манчестер Юнайтед" приблизился к покупке хавбека "Барселоны" Френки де Йонга. Клубам удалось согласовать стоимость игрока – речь идёт о 65 млн евро + 20 млн в виде бонусов. Теперь "манкунианцам" осталось договориться с самим Френки о личном контракте. На "Олд Траффорд" де Йонг может воссоединиться с экс-тренером по "Аяксу" Эриком тен Хагом, а также экс-партнёром Донни ван де Беком. В свою очередь после продажи нидерландца "Барселона" получит средства на покупку Роберта Левандовски.