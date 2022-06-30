Как собрать команду из свободных агентов. Три сценария

30 июня завершается сезон 2021/22. Все турниры уже доиграны, но в офисах фубольных клубов работа не останавливается. 30 июня – это и последний день финансового года, и кому-то, как к примеру "Эвертону", нужно до наступления июля оформить трансферы на выход, чтобы привести в порядок свою бухгалтерскую отчетность. 30 июня – это и день прощаний. Стандартный контракт футболиста действует именно до этой даты, и сегодня формально расстаются со своими командами игроки, стающие свободными агентами.

Некоторые из них сознательно довели свои контракты до конца, от других избавляются клубы.

Такие футболисты как Поль Погба, Анхель Ди Мария, Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Дивок Ориги, Генрих Мхитарян, Джеймс Тарковски, Корентен Толиссо и Аксель Витцель уже знают, где будут играть в следующем сезоне. Но неопределявшихся игроков больше.

Можно просто перечислить всех свободных агентов, а можно представить их вместе в одной команде. А лучше в трех.

Континентальная модель

Вы спортивный директор амбициозной европейской команды, которая стремится ворваться в мировую элиту. И хочет сделать это как можно ярче.

Первым делом вам удалось подписать Усмана Дембеле ("Барселона") и Пауло Дибалу ("Ювентус"), но вы потратили на них значительную часть своих средств, и теперь от вас требуются креативные решения.

Вы верите, что вашему тренеру удастся научить вингеров Кристиана Тельо ("Бетис") и Аднана Янузая ("Реал Сосьедад") играть вингбеков, и для баланса вы подписывает трех центральных защитников из больших клубов (Дан-Аксель Загаду, Алессио Романьоли и Джейсон Денайер – "Боруссия" Дортмунд, "Милан" и "Лион" соответственно), а также трудоспособных хавбеков Шека ("Лилль") и Фролиана Гриллича ("Хоффенхайм"). На ворота вы отправляете опытного шот-стоппера из "Лацио" Томаса Стракошу.

Вакантную позицию центрфорварда займет многолетний капитан "Торино" Андреа Белотти. Дибала и Дембеле в этой схеме получат максимум свободы.

Английская модель

Вы спортивный директор клуба Чемпионшипа, сенсационно вышедшего в АПЛ. Тренер вашей команды строил игру вокруг молодых игроков и воспитанников, но владелец решил сделать разворот на 180 градусов и потребовал составить команду из футболистов с опытом игры в Премьер-лиге. Так, считает он, клуб сможет избежать вылета.

Вы возвращаете из безвременного отпуска Диего Косту. Экс-форварда "Челси" снабжать голевыми передачами должна тройка креативных хавбеков – это Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Кристиан Эриксен ("Брентфорд") и Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед").

Прикрывать футболистов группы атаки должны возрастные, но увидевшие в футболе все опорники Жоау Моутиньо ("Вулверхэмптон") и Фабиан Делф ("Эвертон").

Возрастной будет и четверка защитников. Вам удалось уговорить Эшли Янга ("Астон Вилла"), Шейху Куяте ("Кристал Пэлас"), Бена Ми ("Бернли") и Сержа Орье, игравшего в свое время за "Тоттенхэм".

Вишенка на торте – финалист Лиги чемпионов Лорис Кариус ("Ливерпуль").

Модель всех звезд

Вы спортивный директор известного стамбульского клуба. В прошлом сезоне ваша команда с треском проиграла чемпионат злейшему врагу, ваш футбол был унылым, клуб стал терять болелельщиов и спонсорские контракты. Владелец принял радикальное решение – ради возвращения клубу коммерческой привлекательности и спортивного потенциала он разогнал всех и дал вам задание собрать новую команду из именитых футболистов.

Не на каждую позицию доступен суперзвезда-свободный агент, но вы вспоминаете, что еще весной остался без клуба центрбек Ярослав Ракицкий, сыгравший в своей карьере 70 матчей в Лиге чемпионов. Он будет полезен в атаке своим пасом с левой. В пару к Ракицкому вы решили поставить Хави Мартинеса, вернув экс-игрока "Баварии" из Ближнего Востока. На ворота вы поставите экс-вратаря "Наполи" Диего Оспину. Вам нужны болельщики из Колумбии.

С фулбеками проще. Мало кто может затмить в звездности Марсело ("Реал") и Дани Алвеса ("Барселона").

Вы вспоминаете, что Дрис Мертенс ("Наполи") может сыграть на левом фланге, справа вы уже забронировали место для Андрея Ярмоленко ("Вест Хэм"). Центр поля отдан великим мастерам Иско ("Реала") и Сеску Фабрегасу ("Монако"). Кто будет защищаться? Защищаться? У этой команды невозможно будет забрать мяч.

И наконец атака. Это просто мечта, редкий шанс и вы им пользуетесь, одновременно подписывая двух великих уругвайцев Эдинсона Кавани ("Манчестер Юнайтед") и Луиса Суареса ("Атлетико").

Не попали ни в одну команду, но заслуживают упоминания Мбемба ("Порту"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Даниэл Амарти ("Лестер"), Джибриль Сидибе ("Монако"), Джон Брукс ("Вольфсбург"), Серхио Асенхо ("Вильярреал") и Данни Уэлбек ("Брайтон").